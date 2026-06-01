名古屋亞運｜港足公布29人集訓名單　李毅凱潘沛軒余在言超齡入選

香港足球代表隊的亞運資格失而復得，香港足總今日（1日）公布訓練營的名單，上屆有份出戰杭州亞運的李毅凱及潘沛軒一同入選，余在言與艾里奧合共4名超齡球員在名單中。



亞奧理事會早前確認港足男﹑女子隊獲准參加名古屋亞運，香港足總今日公布29人集訓名單。亞運男子足球為23歲以下的賽事，當中九龍城成為大戶，一共6名球員入選，包括前中後各個位置，效力葡萄牙球會艾華卡的秦宇灝﹑傑志的馬斐等適齡球員入選，而未有落班的曾樂圖﹑曾以行﹑米高同樣在名單中。

4名超齡球員方面，上屆曾代表港隊參戰亞運的李毅凱，有望第三度征戰亞運，而上屆8強戰對伊朗攻入奠勝一球的潘沛軒同獲徵召，而40歲的艾里奧與東方中場余在言，一同以超齡球員身份進入名單。港隊亞運男足徵召的29人，從今日起進行連續8日的本地訓練營。

潘沛軒在杭州亞運8強對伊朗攻入奠勝球。（資料圖片／袁志浩攝）

（資料圖片／袁志浩攝）

名古屋亞運本地訓練營名單



守門員：陳冠燊（標準流浪）、張桂華（九龍城）﹑顏翱天（冠忠南區）

後衛：潘尚希（理文）﹑李泳豪（標準流浪）、*艾里奧、*李毅凱 （東區）、林千裕、龍梓軒、 嚴啟倬 （九龍城）、宏愷志、郭縉諾、宋紘毅、楊學敏 （大埔）、曾樂圖、曾以行

中場：楊卓鈞（東區）、*余在言（東方）、秦宇灝（艾華卡）、戴子軒（高力北區）、栢尔馬高（傑志）、何瀧浩（九龍城）、容昊（冠忠南區）

前鋒：何東霖（港會）、馬斐（傑志）、李俊霆（九龍城）、陳傲軒（冠忠南區）、*潘沛軒（理文）、米高

