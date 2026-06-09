羽毛球澳洲賽｜呂樂樂曾曉昕大勝晉級　洪魁駿呂俊瑋男雙齊過關

世界羽聯（BWF）巡迴賽來到澳洲悉尼，港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕首圈面對主場的澳洲球手，極速23分鐘輕鬆過關，全場僅失11分。男雙的洪魁駿／呂俊瑋打足三局晉級。另一對港隊女雙楊雅婷／楊霈霖則不敵印尼組合出局。



呂樂樂／曾曉昕躋身16強。（Getty Images）

澳洲公開賽首日率先上演雙打賽事，港隊女雙的呂樂樂／曾曉昕32強遇上澳紐組合Lillian Cao／張雨然，這對港隊組合首局初段拉開差距，以21：8先取一局。第二局差距更明顯，呂樂樂／曾曉昕連取11分，以21：3大勝對手，僅花23分鐘極速過關，下圈將與印尼的5號種子組合爭入8強。

另一對港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖，首圈惡鬥7號種子的印尼組合Febriana Dwipuji Kusuma／Meilysa Trias Puspitasari，「楊楊配」首局被對手壓制，早段已被拉開分差，先輸9：21。第二局戰情緊湊，惟楊楊配一直維持2至3分落後，未能平反敗局，再負一局18：21，首圈止步。

楊楊配32強止步。（Getty Images）

男雙方面，洪魁駿／呂俊瑋力戰三局下取得16強席位。面對印尼組合Ali Faathir Rayhan／Devin Artha Wahyudi，首局鬥得激烈，打成11：11平手，這對港隊組合發力拉開比分，以21：17先拔頭籌，惟第二局遭印尼組合扳回一城，負11：21。戰至決勝局，洪魁駿／呂俊瑋重整旗鼓，開局打出氣勢，一度領先8：2，即使對手其後差點追平，洪魁駿／呂俊瑋再連贏7分奠勝，以21：13拿下決勝局，晉級16強。

港隊女單代表梁珈穎在外圍賽擊敗新西蘭球手，晉身正賽圈；馬子雪則未能晉級。