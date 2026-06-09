世界盃2026懶人包︱一文盡睇今屆新賽制　參賽球隊+球星+直播賽程

2026世界盃香港時間6月12日凌晨3時開鑼，今屆賽事有什麼特別之處，賽制跟之前有何不同，有哪些參賽球隊和焦點球星，香港如何能夠收看直播，以下為你逐一介紹：



1. 世界盃2026在什麼地方舉行？

今屆賽事由美國、加拿大及墨西哥合辦，會在三國共16個城市舉行，分別為：



美國（11城市）：阿特蘭大、波士頓、侯斯頓、肯薩斯城、洛杉磯、邁阿密、紐約／新澤西、費城、三藩市、西雅圖

加拿大（2城市）：多倫多、溫哥華

墨西哥（3城市）：瓜達拉哈拉、墨西哥城、蒙特雷



世界盃2026懶人包︱加拿大溫哥華為其中一個主辦城市。（Getty Images）

2. 世界盃2026在何時舉行？

今屆決賽周2026年6月11日（香港時間6月12日凌晨3時）在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）揭幕，開鑼戰由主隊之一的墨西哥對南非。



決賽7月19日（香港時間7月20日凌晨3時）在新澤西上演。整屆賽事為期39天。



世界盃2026懶人包︱今屆賽事分組賽程。（Getty Images）

3. 世界盃2026賽制跟之前有什麼不同？

今屆決賽周參賽球隊由32增至48隊，首階段同樣以分組賽形式進行，48支球隊分為12個小組（A組至L組），每組4隊合演分組賽。今屆除了每個小組頭兩名球隊可出線外，另有8支「最佳第三名」球隊同可晉級。



次階段以淘汰形式決出冠軍，今屆賽事首次增設32強一輪淘汰賽，換言之，置身4強的球隊會由過往踢7場增至8場。整個世界盃共有104場賽事，參賽隊數及比賽數目，均是歷屆最多。



世界盃2026懶人包︱美斯領阿根廷力爭衛冕。（Getty Images）

4. 世界盃2026有什麼球隊參賽？

今屆決賽周共有48隊參賽，3支主辦國美國、墨西哥和加拿大自動入圍；約旦、烏茲別克、庫拉索、佛得角4隊均為首次置身決賽周，剛果民主共和國首次以此名義參賽，他們1974年曾以舊名扎伊爾參賽。以下為48支參賽球隊完整名單：



2026世界盃決賽周球隊（共48隊）

亞洲區（9隊）：日本、韓國、澳洲、伊朗、約旦*、烏茲別克*、卡塔爾、沙特阿拉伯、**伊拉克

南美洲區（6隊）：阿根廷、巴西、厄瓜多爾、哥倫比亞、烏拉圭、巴拉圭

中北美洲區（6隊）：美國#、加拿大#、墨西哥#、庫拉索*、巴拿馬、海地

大洋洲區（1隊）：新西蘭

非洲區（10隊）：突尼西亞、摩洛哥、阿爾及利亞、佛得角*、科特迪瓦、埃及、加納、塞內加爾、南非、**剛果民主共和國

歐洲區（16隊）：英格蘭、法國、德國、西班牙、荷蘭、挪威、葡萄牙、蘇格蘭、瑞士、比利時、奧地利、克羅地亞、波斯尼亞、土耳其、捷克、瑞典



註：

*首次晉身決賽周

#主辦國

**通過附加賽出線



世界盃2026懶人包︱葡萄牙巨星C朗拿度第6次參戰世界盃。（Getty Images）

5. 今屆賽事有哪些焦點球星？

C朗、美斯6戰世界盃「最後一舞」齊創紀錄

最受注目的當然是美斯和C朗拿度兩大巨星。美斯上屆終帶領阿根廷奪冠圓夢，近年轉戰美職聯球隊國際邁亞密，保持作戰狀態又不會過份操勞，而且早已適應當地氣候、場地，踏入39歲的一代球王第6次參賽，領軍力爭衛冕。

昔日美斯最強勁敵C朗拿度經已41歲，在祖達交通意外悲情離世下，這位同樣6戰決賽周的葡萄牙傳奇，信誓旦旦表示今次必是他最後一屆參賽，C朗「最後一舞」能否一嚐世界盃冠軍滋味？

夏蘭特初登世盃舞台 尼馬隨時變精神領袖

兩大巨星之外，不得不提上屆決賽光芒四射的麥巴比。法國隊長加盟皇馬後表現未似預期，但他在兩屆世界盃均表現突出，獲得一冠一亞，正常發揮已繼續往各項紀錄邁進。巴西巨星尼馬持續受傷患困擾，依然入選大軍，無論能否上陣，必然是隊中精神領袖，而森巴兵團在名帥安察洛堤掌帥下能走多遠，也是大家關心的課題。英格蘭神鋒哈利卡尼今季在拜仁慕尼黑狀態大勇，51仗攻入61球，主帥由修夫基換上杜慈，能否終於把獎盃帶回家？

16歲便領西班牙贏得2024歐洲國家盃的耶馬，能否帶領狂牛兵團再闖高峰？挪威闊別決賽周長達28年，曼城神鋒夏蘭特終於首戰世界盃，同樣令人期待。德國鋼門紐亞2024歐國盃後退出國家隊，不過他在今次決賽周復出，對日耳曼兵團來說是瑰寶還是負擔，目前難以判斷。

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世界盃2026懶人包︱世界盃2026官方足球。（Getty Images）

6. 在香港如何睇到世界盃2026賽事？

今屆決賽周香港地區由Now TV取得獨家轉播權，在收費頻道直播全數104場賽事，當中ViuTV會免費直播當中25場世界盃比賽，包括6月11日深夜上演的揭幕戰墨西哥對南非，一場32強、兩場16強、兩場8強、兩場準決賽、決賽及季軍戰。

詳情見以下連結：2026世界盃香港免費直播賽程

7. 世界盃2026吉祥物是什麼？

2026世界盃吉祥物加拿大駝鹿（Maple the Moose）、墨西哥美洲豹（Zayu the Jaguar）及美國禿鷹（ Clutch the Bald Eagle）。（Getty Images）

今屆決賽周有3隻吉祥物，分別是加拿大駝鹿（Maple the Moose）、墨西哥美洲豹（Zayu the Jaguar）及美國禿鷹（ Clutch the Bald Eagle），代表3個主辦國。



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8. 世界盃2026決賽周12組分組形勢如何？

A組：墨西哥、韓國、南非、捷克

B組：加拿大、瑞士、波斯尼亞、卡塔爾

C組：巴西、摩洛哥、蘇格蘭、海地

D組：美國、土耳其、澳洲、巴拉圭

E組：德國、科特迪瓦、厄瓜多爾、庫拉索

F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、新西蘭

H組：西班牙、烏拉圭、佛得角、沙特阿拉伯

I組：法國、挪威、塞內加爾、伊拉克

J組：阿根廷、奧地利、阿爾及利亞、約旦

K組：葡萄牙、哥倫比亞、烏茲別克、剛果民主共和國

L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬



附加資訊：48隊球員名單+完程賽程一覽

世界盃2026決賽周A組至L組分組及參賽球隊球員名單，及分組賽到決賽104場完整賽程／時間表，詳情見以下連結：

世界盃2026賽程｜48隊球員名單+分組至決賽104場時間表/賽程一覽