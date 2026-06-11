世界盃金靴獎前得主麥巴比與哈利卡尼　英法之爭誰能帶隊笑到最後

【足球】麥巴比（Kylian Mbappé）是2022世界盃金靴獎得主，哈利卡尼（Harry Kane）是2018世界盃金靴獎得主。最近三屆歐洲金靴獎，哈利卡尼摘走兩屆，麥巴比拿了一屆。可是作為法國隊長和英格蘭隊長，麥巴比和哈利卡尼在本屆世界盃的目標一定不是金靴獎，而是力爭帶領球隊奪得冠軍。



麥巴比能否再仰天大笑

上屆世界盃8強賽，法國以2：1把英格蘭淘汰出局。當比賽進行到第84分鐘，哈利卡尼主罰十二碼時壓力過大，一腳踢飛了原本可以扳平比分的十二碼，麥巴比高興得仰天大笑。

2022年世界盃法國淘汰英格蘭後，麥巴比仰天大笑。（Getty Images）

老門將洛里斯（Hugo Lloris）上屆世界盃仍是法國隊長，但麥巴比儼然已經成為「高盧雄雞」當家球星。麥巴比一屆世界盃攻入8球，簡直是神一樣的存在，追平C朗拿度（Cristiano Ronaldo）五屆世界盃的入球總數。上屆世界盃決賽，麥巴比上演帽子戲法，成為史上第二位在世界盃決賽上演帽子戲法的球員，差點把美斯（Lionel Messi）領銜的阿根廷拉下馬，法國經過互射十二碼惜敗於阿根廷。

2023年3月，麥巴比正式成為法國隊長。雖然法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）這幾年最推崇的法國球員一直是麥巴比，但麥巴比可以感受到自己在隊內的重要性有所下降。

法國球星麥巴比在皇馬效力的場上表現：

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麥巴比被一道數學題困擾，他所效力的皇家馬德里和巴黎聖日耳門最近五個賽季四次奪得歐聯冠軍，他得了幾個歐聯冠軍？答案當然是零。麥巴比2024年夏天加盟皇馬之前，皇馬在2022和2024年兩次奪得歐聯冠軍；他加盟之後，皇馬連續兩個賽季四大皆空，他被稱為「拆隊專家」。麥巴比2024年夏天離開大巴黎之後，大巴黎上賽季實現歐聯冠軍零的突破，本賽季蟬聯歐聯冠軍。

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以前在大巴黎和國家隊都是麥巴比身邊的配角，但去年已經成為金球獎和世界足球先生雙料得主，可以視為麥巴比轉會最大的受益者。在法國隊大合影中，麥巴比和奧士文尼迪比利分別坐在主帥迪甘斯（Didier Deschamps）兩側，成為迪甘斯的左膀右臂。

法國前鋒奧士文尼迪比利在巴黎聖日耳門本季場上表現：

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作為現役最佳得分手之一，麥巴比最大的毛病是防守參與度不夠，導致以前的大巴黎和現在的皇馬踢不出整體足球。近日在法國隊訓練中，奧士文尼迪比利要求麥巴比多防守一事更登上搜尋榜。法國隊訓練中既有歡聲笑語，也有嚴肅認真。奧士文尼迪比利已經多次向隊長麥巴比傳遞訊息：

你必須在防守端付出更多。

金球獎得主對金靴獎得主提出更高要求，更年長的奧士文尼迪比利面對面告訴麥巴比，在國家隊的防守投入程度必須超過其在球會的標準，這樣才能契合球隊的整體性。奧士文尼迪比利領銜的歐聯兩連冠成員風頭正勁，尤其大巴黎的三名法國前鋒奧士文尼迪比利、迪斯亞杜伊（Désiré Doué）和巴高拿（Bradley Barcola）配合默契，整體性很好，麥巴比或多或少需要重新調整自己的角色和定位。

哈利卡尼到底累不累？

在本賽季歐聯射手榜上，麥巴比以15球奪得金靴獎，哈利卡尼以1球之差排名次席。但在歐聯最佳11人陣容中，哈利卡尼與大巴黎雙子星奧士文尼迪比利和基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）組成三前鋒，金靴獎得主麥巴比落選。

英格蘭隊長（左）哈利卡尼。（Getty Images）

在剛剛結束的這個賽季，哈利卡尼為拜仁慕尼黑攻入61球，成為繼美斯和C朗拿度之後又一位在單賽季攻入60球以上的球員。嚴格來說，即將年滿33歲的哈利卡尼算是老將了，在中鋒、攻中至防中位置都會積極跑動，不僅入球效率很高，還能串聯全隊的進攻。

有球迷擔心哈利卡尼這個賽季在拜仁消耗過大，會影響參加世界盃的狀態。但在拜仁效力的三個賽季，哈利卡尼徹底摘掉自己「冠軍絕緣體」的帽子，奪得兩個德甲冠軍、兩個德國盃冠軍和一個德國超級盃冠軍，對培養這位英格蘭隊長的冠軍氣質當然有好處。

英格蘭前鋒哈利卡尼本賽季在拜仁慕尼黑的比賽精華：

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值得注意的是，哈利卡尼在拜仁的五個冠軍都來自最近兩個賽季，他在拜仁效力的第一個賽季也就是2023/2024賽季，在歐聯、德甲、德國盃、德國超級盃均無斬獲，強大如拜仁只獲得該賽季德甲第三名。哈利卡尼在拜仁四大皆空的賽季，恰好是現任英格蘭主帥杜慈（Thomas Tuchel）執教拜仁，他們在英格蘭代表隊迎來又一次合作。

在6月7日的熱身賽中，英格蘭僅以1：0小勝新西蘭，「勞模」哈利卡尼攻入全場唯一入球，英格蘭在那場比賽的整體表現受到批評。哈利卡尼賽後表示：

高温與場地都是實戰歷練。我處於自己職業生涯最佳狀態，很榮幸三度以隊長的身份參加世界盃，已滿心期待大賽到來。

到了6月11日的熱身賽，英格蘭以3：0輕取哥斯達黎加，哈利卡尼不入球也能贏下這些實力平平的球隊，這才是英格蘭該有的狀態。

世界盃熱身賽英格蘭以3：0完勝哥斯達黎加：

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和法國一樣，英格蘭並未入圍32年前的美國世界盃決賽圈，兩支傳統強隊相對缺少在美國酷暑中征戰世界盃的經驗。到了本屆美加墨世界盃，熱門球隊比賽大多在美國舉行，哈利卡尼和麥巴比都需要適應那裏的高温天氣。去年夏天，哈利卡尼和麥巴比分別代表拜仁慕尼和皇家馬德里參加在美國舉行的世冠盃，但麥巴比大部分時間因傷休戰。哈利卡尼幫助拜仁打進世冠盃八強，在8強賽以0：2被新科歐聯冠軍巴黎聖日耳門淘汰出局。

到了世界盃，英格蘭在小組賽出線並不困難，哈利卡尼應該把主要精力留到淘汰賽，不能再犯上屆世界盃8強賽關鍵時刻腳軟的毛病。