世界盃熱身賽｜葡萄牙2：1勝尼日利亞　C朗表現平平浪費多次良機

撰文：聯合早報
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【足球】葡萄牙周三（10日）憑藉柏度尼圖（Pedro Neto）和法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）的入球，在世界盃熱身賽中以2：1擊敗尼日利亞，彌補了超級巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）表現平平的夜晚。

上半場第23分鐘，車路士前鋒柏度尼圖率先破門為葡萄牙首開紀錄，但尼日利亞在第37分鐘由阿當斯（Akor Adams）扳平。

葡萄牙球員柏度尼圖（紅）為葡萄牙首開紀錄。（Getty Images）

世界盃熱身賽葡萄牙以2：1擊敗尼日利亞：

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比賽結束前15分鐘，效力於祖雲達斯的翼鋒法蘭斯高干斯卡奧入球助球隊重新取得領先，最終獲勝。

世界盃2026︱葡萄牙27+1名單悼祖達　C朗拿度第6度踢決賽周創紀錄

值得一提的是，五屆金球獎得主C朗拿度本場表現平平，並且在比賽中浪費數次破門良機。現年41歲的C朗拿度將前往參加創紀錄的第六屆世界盃，但外界部分輿論擔憂，他的存在可能會阻礙由馬天尼斯（Roberto Martinez）執教的球隊發揮出最佳水平。

葡萄牙隊長C朗拿度。（Getty Images）

隨着四名代表巴黎聖日耳門奪得歐聯的球員歸隊，馬天尼斯此役擁有完整的陣容。他派遣中場球員域天拿（Vitinha）和尼維斯（João Neves）與曼聯核心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）一同正選出場。

葡萄牙隊將於星期五（12日）啟程，前往佛羅里達州的棕櫚灘設立訓練大本營。

他們將於6月17日的世界盃K組首場小組賽在侯斯頓迎戰剛果民主共和國，隨後將將遇上烏茲別克和哥倫比亞。

葡萄牙男子足球隊。（Getty Images）

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