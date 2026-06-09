世界盃熱身賽｜法國3：1挫北愛　奧利斯包辦入球　麥巴比顆粒無收

【足球】世界盃奪冠熱門法國6月9日凌晨進行了一場熱身賽，主場以3：1擊敗北愛爾蘭，拜仁慕尼黑前鋒奧利斯（Michael Olise）包辦法國三個入球。法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）打足全場，沒能取得入球。法國的世界盃熱身賽已經結束，下一場比賽就是6月17日在世界盃小組賽首輪迎戰老對手塞內加爾。



在法國隊史射手榜上，基奧特（Olivier Giroud）以57球排名第一，麥巴比以56球緊隨其後，麥巴比的偶像亨利（Thierry Henry）以51球排名第三。早在2024年7月，老將基奧特就宣布退出法國隊，不過球會比賽還在踢，目前效力於法甲球隊里爾。

法國隊隊長麥巴比（左）。（Getty Images）

世界盃熱身賽法國3：1擊敗北愛爾蘭：

+ 2

本場熱身賽恰好在里爾的主場進行，對手北愛爾蘭實力不強，法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）大概希望麥巴比追平甚至反超法國隊史第一射手基奧特，這座球場對法國隊史最佳射手排名的更迭很有象徵意義。

可惜麥巴比本場狀態平平，奧利斯第15分鐘送出精妙直傳，麥巴比在禁區內勁射遠角被門將查爾斯（Pierce Charles）撲出。第20分鐘，迪斯亞杜伊（Désiré Doué）橫傳門前，麥巴比跟進包抄射門入網，邊裁舉旗示意迪斯亞杜伊越位在先，麥巴比的入球被判無效。

法國球員奧利斯本場狀態極佳，包攬球隊3個入球。（Getty Images）

奧利斯本場狀態極佳，第43分鐘補射為法國取得領先。第49分鐘，奧利斯凌空射門再下一城。北愛爾蘭扳回一球之後，奧利斯在第74分鐘用標誌性的左腳兜射遠角完成帽子戲法。

針對法國中場支配球能力偏弱的缺點，迪甘斯本場在首發陣容使用了4-2-3-1陣型，麥巴比頂在中鋒位置，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）司職前腰，兩名邊鋒是奧利斯和迪斯亞杜伊。奧利斯在自己為法國出場的第17場比賽上演帽子戲法，國家隊入球數達到7個。奧士文尼迪比利、迪斯亞杜伊、奧利斯先後被換下，法國首發進攻四重奏只有麥巴比打滿全場。

法國男子足球隊。（Getty Images）

佩雷斯（Florentino Perez）近日再次當選皇家馬德里球會主席，參選政綱之一是對一名歐聯球隊鋒線球員進行1.5億歐元（約14億港元）甚至超過1.5億歐元的報價。這一消息似乎刺激了奧利斯的狀態，他的估價恰好是1.5億歐元，這名年僅24歲的法國前鋒很有前途。

皇家馬德里球會主席佩雷斯。（Getty Images）

奧利斯和麥巴比具備成為皇馬隊友的可能，不過針對皇馬可能報價奧利斯的傳聞，拜仁球會主席凱拿（Herbert Hainer）作出強勢回應：

奧利斯是非賣品，和我們有長期合同，1.5億歐元不會賣，超過1.5億歐元也不會賣。如果佩雷斯想報價（目前還沒有），他可以省省力氣。

相關閱讀：世界盃熱身賽｜莫迪歷率克羅地亞險勝斯洛文尼亞 挪威逼和摩洛哥