美國對巴拉圭2026世界盃｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
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世界盃2026，美國對巴拉圭於6月13日香港時間上午9時，於美國洛杉磯索菲體育場（SoFi Stadium）舉行，ViuTV99免費直播播放。
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美國對巴拉圭直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：6月13日上午9時
組別：Ｄ
美國隊｜球員名單陣容
門將：
24 馬特費斯（Matt Freese）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest）
3 基斯李察士（Chris Richards）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）
13 添列姆（Tim Ream）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman）
前鋒
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun）
巴拉圭隊｜球員名單陣容
門將：
12 奧蘭度基爾（Orlando Gill）
）
後衛：
3 奧馬阿達雷迪（Omar Alderete）
4 桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）
6 祖利亞阿朗素（Júnior Alonso）
15 古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）
中場：
8 迪亞高高美斯（Diego Gómez）
10 米基爾阿米朗（Miguel Almirón）
14 安達斯古巴斯（Andrés Cubas）
16 波巴迪拿（Damián Bobadilla）
前鋒：
9 東尼沙拿比亞（Antonio Sanabria）
19 祖利奧安斯素（Julio Enciso）