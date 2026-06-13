世界盃｜巴洛根未出生便滯留美國 　航空公司神助攻造就美國神鋒

當美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在世界盃D組首戰梅開二度，協助球隊以4：1擊敗巴拉圭，美國球迷大概要感謝24年前那個航空公司職員——這是一個尼日利亞人因為命運交錯，最終成為美國國腳，更在世界盃取得入球的故事。



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巴洛根的父母都是尼日利亞人，後來移居英國倫敦生活。2001年，巴洛根已在母親腹中「生活」了七個月，他的媽媽完成美國紐約布魯克林的探親之旅，準備在紐約搭飛機返回倫敦之際，由於沒有取得倫敦醫生的安全飛行證明，航空公司職員基於飛行安全與航空公司條例，職員拒絕讓「兩母子」登機。

就這樣，巴洛根的母親唯有留在紐約待產，住在布魯克林親戚家中，在美國土地生下巴洛根。根據美國憲法，只要在美國領土出生便自動獲得美國國籍，尼日利亞血統、倫敦定居、美國國籍，這樣的背景令巴洛根多年後成為三支國家隊之爭。

「相信當下直覺，就是最好的選擇。」巴洛根接受《ESPN》訪問時，道出穿上美國國家隊戰衣的原因。

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巴洛根在美國出生後，兩歲時返回倫敦居住，8歲加入阿仙奴青訓體系。他在青年的入球效率極高，2019年阿仙奴與他簽下一紙職業合約，然而出場機會零星；2022-23球季，阿仙奴將他外借至法甲蘭斯（Reims）。

巴洛根在蘭斯的生活並不易過，一來他從未在英國以外的球會效力，二來蘭斯這個盛產香檳的大城市，懂得英語的人並不多，巴洛根坦言，蘭斯令他「更I」，「大家說的不是同一種語言」。

家人的愛是巴洛根最終在蘭斯迎來足球生涯大爆發的原因，家人在每場蘭斯主場賽事都會現場觀戰，巴洛根的媽媽更因此辭去會計工作，巴洛根適應新生活後，單季轟入21個聯賽入球，穩居射手榜前列。

優秀表現令巴洛根的身價水漲船高，但阿仙奴沒有召他歸隊，2023年夏天將他賣給法甲摩納哥。巴洛根在摩納哥的表現依然亮眼，剛過去的球季，他以19個入球成為球隊神射手。

巴洛根今仗連中三元，以14個入球升上法甲神射手榜首。（蘭斯Twitter截圖）

至於國際賽生涯，巴洛根在青年時期曾代表英格蘭的U17、U18、U20及U21上陣，也踢過美國U18；2022年，他亦曾公開表示不拒絕代表尼日利亞。三個國家都希望搶得這名全能鋒將，美國主將基斯甸普列錫（Christian Pulisic）、韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）、添列姆（Tim Ream）等人更親身前往摩納哥，向巴洛根描繪國家隊的未來藍圖，更許諾給予他主力位置。其後巴洛根到美國佛羅里達度假，親身感受到美國足總與本土球迷的熱情，更重要是美國作為今屆世界盃主辦國之一，自動取得參賽資格，令巴洛根可以一圓世盃夢，「2026年有我最想達到的目標（意指參加世界盃），如果提早確定了，我一定能準備好最佳狀態出戰」。

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巴洛根沒有食言，他放棄了英格蘭和尼日利亞，結果今天以一襲美國戰衣，在世界盃舞台梅開二度，他賽後說：「夢想成真，這是夢幻的一夜。我還要消化到底發生什麼事，當我返回酒店，我就會好好重新感受這一夜到底有多奇妙。」

不少網民和體育評論員都笑言，沒有當年那個在紐約機場堅守崗位、拒絕讓孕婦登機的航空公司職員，就沒有今天的巴洛根，看來那位職員才是美國足球史上其中一個重要的「助攻王」。