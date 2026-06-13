田徑香港公開賽｜陳俊浩26日內再破港績　視提升400米水平為己任

密雲一直籠罩着今天（13日）的將軍澳運動場，首度在香港舉辦的世界田聯洲際巡迴銅級賽，因天雨關係而延後一小時，在男子400米開賽前，再度灑下大雨，近期狀態大勇的港隊紀錄保持者陳俊浩，即使雨戰，仍能跑出46.91秒，不足一個月再推前港績。除了個人成績，他也希望帶領一眾師弟，壯大男子的400米實力。

採訪：陳綵瑤 攝影：梁鵬威



一連兩日在將軍澳運動員上演的香港田徑公開賽，周六下午同時舉行「世界田聯洲際巡迴賽：銅級」，是香港首次舉辦這賽事。天公卻不做美，在下午賽事開始前，天文台一度掛上黃色暴雨警告，賽事只好延後一小時。

陳俊浩雨戰依然不阻他再破香港紀錄。（梁鵬威攝）

賽事在預定的下午5時開始，雨勢有時頗大，正如男子400米開賽前，突然灑下大雨，包括香港紀錄保持者陳俊浩在內的跑手，同樣全身濕透。陳俊浩無疑是香港田徑近期其中一個火熱名字，從上年10月改寫塵封10年的香港紀錄，上月在重慶大獎賽終跑進47秒內，成為香港第一人。

縱然場濕地滑，陳俊浩的每一步踏得實在，在跑道上拾級而上，最後100米與中華台北的吳政諺激戰至壓線，陳俊浩以0.04秒之差飲恨，摘下銅牌，幸好在螢幕上顯示46.91秒，自己所擁有的港績再度推前0.07秒，是他不足一個月內再破香港紀錄。

陳俊浩與中華台北跑手吳政諺激戰至最後。（梁鵬威攝）

400米講求耐力與速度，是磨人的項目，轉項一年多的陳俊浩，經過苦練後愈跑愈輕鬆，臉上看不見疲累，第四次打破香港紀錄的他坦言：「這個時間是預期之內。」就算受天雨影響，不減他今槍的信心，「即使開賽時間稍為延遲，就算是落雨，我的心態不變，心態上準備好就可以，落場『照劈』。或許是我有點迷信，我前幾年PB也是雨戰創出，所以我頗喜歡下雨，對我影響不算大。」

今次賽事雲集中華台北﹑馬來西亞﹑韓國等跑手，部分海外跑手的時間與陳俊浩相若，在這種競爭更易造出好時間。

陳俊浩坦言今槍時間是意料之內。（梁鵬威攝）

與陳俊浩同場競技的師弟黃佑楠，即使跑出48.37秒，這名年青跑手早前在亞洲U20錦標賽打破香港青年紀錄，跑出47.75秒，陳俊浩盛讚對方，年紀輕輕已創出這時間。除了個人成績，陳俊浩希望帶領香港400米的水平繼續提升，「黃佑楠跑進47（秒），我都以他為驕傲，希望未來可以組成一隊4X400米的接力隊，當他們看到香港有人跑到46（秒），讓他們更有信心向前進發，相信我們有能力衝擊46﹑甚至45秒，同時繼續壯大香港的400米。」

陳俊浩在世界田聯洲際巡迴銅級賽摘銅。（中國香港田徑總會）

今槍是陳俊浩今季尾二一槍，下周赴韓國出戰另一次世界田聯洲際巡迴銅級賽後，即集訓備戰9月的名古屋亞運。刻意延遲開季的陳俊浩，今季僅得三個月左右，他希望在亞運前可以跑到46秒半的時間。

陳俊浩周日（14日）將再度登場，出戰男子400米跨欄，力爭打破香港紀錄，陳俊浩在5月的香港錦標賽中，跑出51.07秒，與香港紀錄的50.88秒差不足0.2秒，他坦言刷新紀錄是他的目標。

+ 6

香港世界田聯洲際巡迴銅級賽港隊戰績



金牌

男子110米跨欄 張宏峰

男子800米 金智武



銀牌

男子110米跨欄 廖曉朗

男子200米 梁靖恆

男子跳遠 羅毅謙

女子跳高 鍾慧欣



銅牌

男子100米 賴朗庭

女子100米 陳佩琦

男子400米 陳俊浩

女子100米跨欄 劉梓恩

男子跳遠 黃珀恒

