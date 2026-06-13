劍擊｜蔡俊彥放下衛冕包袱　偕男花隊友衝擊團體世界第一

香港劍擊隊即將出發印度新德里參加亞洲錦標賽，兩名港隊主將蔡俊彥與佘繕妡周五（12日）出席品牌的世界盃活動，二人表示對當地的衛生情況感憂慮。

上屆稱霸個人賽的蔡俊彥，今年以平常心力爭衛冕，坦言今季更注重團體賽，加上師弟們進步神速，期望今年是「開花結果」的一年，不介意有朝一日被師弟「Carry」。上星期帶病參加本地公開賽會長盃的佘繕妡，早前已痊癒復操，準備迎接亞錦賽。



在劍擊亞錦賽前，蔡俊彥與佘繕妡出席品牌活動。今屆亞錦賽在印度新德里舉行，今次是大部分港將首次赴印度作賽，蔡﹑佘二人將在下周四（18日）啟程到印度。難免對衛生、水質問題感擔憂，他們表示團隊已經做足萬全準備，如聯絡酒店訂水、準備經加熱便可食用的醬料、甚至從香港帶飯到印度，希望一切順利。

蔡俊彥、佘繕妡備戰亞錦賽。（陳綵瑤攝）

蔡俊彥上季季尾連中三元，接連稱霸上海大獎賽﹑亞錦賽及世錦賽，今年以衛冕身份應戰，Ryan以平常心面對，「有時被勝負沖昏頭腦，在劍道上專注做好自己，打好每一劍，緊記自己很喜歡劍擊，我就會發揮得最好，順其自然吧。」早前上海大獎賽32強止步，蔡俊彥暫時讓出世界第一的位置，他直言該次是很好的提醒，「那次（上海站）太放鬆了，10分裡面有7、8分，今次（亞錦賽）要緊一點，如果還是太放鬆就要再認真一點，所以每次比賽也可從中學習。」

蔡俊彥夥拍張家朗及一眾男花師弟，今季世界盃三度登上頒獎台，Ryan希望團隊保持勇態，衝擊亞錦及世錦的獎牌，「我們男花隊等了好多年，今年算是最開花結果的一年，我很希望與隊友衝擊世界排名第一。」男花隊人才輩出，林浩朗﹑何承謙同樣是各自組別的世界冠軍，Ryan希望師弟有朝一日超越自己，笑言不介意被「Carry」：「我都想被carry，我都想享受隊友在落後時追回分數的感覺。我最終極的目標是團體奧運獎牌，這比個人奧運獎牌更開心。」

蔡俊彥從今年起不止是劍手，更是樂壇新人，最近派上第三首單曲，Ryan直言如今平衡到劍擊與音樂，近期忙碌又充實，若未能平衡再來調整。

佘繕妡歷經6星期征戰一度不適 痊癒後恢復訓練備戰

佘繕妡上星期帶病出戰本地公開賽會長盃，比賽途中狀甚辛苦，身體狀態令人憂心，她坦言是對自己的一種挑戰，「在不理想情況打比賽的經驗，會令我更加強壯，無論以後的狀態如何，我都有信心可以發揮到。」

「佘佘」早前完成6星期海外訓練及比賽，不同場地狀況不同，回港即生病，幸好她近日已痊癒，兩日前已經恢復操練，希望以最佳狀態準備下星期的亞洲錦標賽。