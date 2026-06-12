羽毛球．澳洲賽｜吳英倫今季首闖四強　逆轉挫中國前世青冠軍

港隊男單代表吳英倫在澳洲羽毛球公開賽再過一關，八強面對中國的前世青冠軍胡哲安，兩人打足三局﹑激戰95分鐘，吳英倫逆轉勝晉級，今季首闖四強，而另一港將伍家朗則不敵中國的董天堯，與混雙組合陳延澤/吳芷柔一同八強止步。



吳英倫殺入羽毛球澳洲賽四強賽。（Getty Images）

上圈力克中華台北的應屆全英賽冠軍林俊易，吳英倫與中國隊的胡哲安爭入四強，胡哲安在2024年稱霸世青賽及亞青賽，實力不容忽視。吳英倫初段入局較慢熱，隨後中段一度反超前12：7，惟未能把領先優勢帶到局末，以21：23落後一局。

這名港將第二局初段同樣是落後的一方，曾經落後3：8，及後回勇連贏7分，打出一段13：1的攻勢，以21：18扳回一城。吳英倫在決勝局早段已建立優勢，以21：13再下一城，晉身四強，與印尼球手法漢（Alwi Farhan）爭入決賽。

伍家朗﹑陳延澤／吳芷柔八強止步

另一場八強戰，同樣上演「中港大戰」，伍家朗與中國隊的董天堯碰頭，兩局比分緊湊，惜伍家朗以19：21﹑20：22僅負，無緣四強。混雙方面，港隊組合陳延澤／吳芷柔鬥3號種子的泰國組合Ruttanapak Oupthong／Jhenicha Sudjaipraparat，「澤柔配」第一局曾經領先，惜被對方追平12：12後失優勢，以15：21先失一局。第二局戰情更激烈，比分緊咬，惟澤柔配以19：21再負一局，無緣晉級。

伍家朗無緣四強賽。（Getty Images）