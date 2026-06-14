世界盃2026｜卡塔爾1：1和瑞士　後衛補時頂入　取得分組賽第一分

2026世界盃B組第二場賽事，瑞士迎戰卡塔爾。瑞士前鋒安保路（Breel Embolo）上半場射入12碼為球隊先拔頭籌，全場被動的卡塔爾並沒有放棄，在94分鐘憑後衛高基希（Boualem Khoukhi）頭槌頂入追和1：1。卡塔爾藉此取得世界盃史上分組賽的第一分。賽後，B組出現罕見的情況，加拿大、波斯尼亞、瑞士和卡塔爾4隊都積1分，得失球皆一樣。



瑞士今仗可謂志在必得，一開場就向卡塔爾發動排山倒海的攻勢。

戰至17分鐘，瑞士中場費奧拿（Remo Freuler）在禁區內遭卡塔爾門將阿般拿達（Mahmud Abunada）撞跌。從慢鏡頭重播顯示，費奧拿當時可能身處越位位置，但球證經VAR覆核後仍然判罰十二碼。

效力法甲雷恩安保路（Breel Embolo）主射一蹴而就，協助瑞士先拔頭籌。

瑞士其後繼續壓着卡塔爾猛攻，可惜皆無功而還，瑞士半場一球領先入更衣室。

進入下半場，瑞士依然掌握場上主動，可惜全場26次射門，僅7次中龍門。

來到94分鐘，全場僅有7次射門的卡塔爾終於取得入球，後衛高基希（Boualem Khoukhi）接應艾密（Homam Ahmed）的左路傳中，在禁區內高高躍起，力壓瑞士後衛頂入扳平一球。

卡塔爾最終成功以1：1逼和瑞士，取得球隊史上世界盃分組賽的首個積分。