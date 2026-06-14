世界盃｜iShowSpeed稱葡萄牙將奪冠　惹怒伊巴謙莫域遭請走｜有片

2026世界盃（FIFA World Cup）東道主之一的美國首戰以4:1大勝巴拉圭之際，場外卻發生一段小插曲。美國網紅IShowSpeed在洛杉磯球場觀賽期間，與正在評述的名宿亨利（Theirry Henry）與伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）寒暄。當被「伊巴」問到覺得哪只球隊會贏得世界盃時，素來支持C朗（Cristiano Ronaldo）的iShowSpeed認為葡萄牙會贏。這番言論似乎惹怒與C朗不和的伊巴，他隨即請iShowSpeed離開直播棚。



iShowSpeed表示葡萄牙會贏世界盃後被伊巴「請走」：

據雅虎新聞報道，亨利與伊巴謙莫域當時正為美國對巴拉圭的賽事進行直播。 iShowSpeed以其對C羅的堅定支持而聞名，拿到麥克風後就滔滔不絕地說。

他預測C羅和葡萄牙隊將捧起2026年世界盃冠軍獎盃。伊巴謙莫域聽到這番話後臉色一沉。

伊巴謙莫域一把從Speed手中奪過麥克風，放回桌上，順手推了一下他，然後示意請他離開。

亨利在背景中的反應讓這一幕更加精彩。伊巴謙莫域一本正經的冷幽默與iShowSpeed誇張的反應碰撞在一起，讓影片在網上瘋傳。

iShowSpeed離開的時候還不斷振振有詞，要亨利與伊巴謙莫域走著瞧，葡萄牙與C朗一定會奪冠。

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據《英國廣播公司》（BBC）報道，當C朗2019年夏天從皇家馬德里轉會到祖雲達斯時，他曾形容那個決定是尋求「挑戰」，伊巴謙莫域當時就此對C朗猛烈抨擊，認為他的言論不正確：「C朗在談論挑戰，但他卻選擇轉會去一家閉上眼睛都能贏得意甲冠軍的球隊。轉會到祖雲達斯根本就不是挑戰。」