世界盃2026｜英格蘭烏龍「出賣隊長」　哈利卡尼走光照瘋傳

2026年世界盃正進行得如火如荼，各支國家隊除了緊張備戰操練，亦要應付各種官方宣傳及拍攝活動。英格蘭國家隊的社交媒體團隊日前卻鬧出一宗烏龍事件，在官方Instagram上載的一段大軍花絮影片中，竟不慎「出賣」了隊長哈利卡尼（Harry Kane），令他僅穿白色內褲的尷尬畫面流出。



現年32歲的英格蘭隊長哈利卡尼。（路透社）

英格蘭官方鏡頭直擊 背景驚現隊長卡尼「春光乍洩」

據悉，事發當日正值三獅軍團的大軍合照拍攝日，這本來是球隊在每屆大賽前必經的一項例行公事。根據官方安排，一眾英格蘭球星需要換上由贊助商提供的服裝拍照。

正當影片的鏡頭聚焦在前方幾位已經換好靚衫、準備就緒的球星身上時，大意的「小編」卻似乎完全沒有察覺到背景正在上演另一幕「好戲」，讓官方影片流出「春光乍洩」一幕。一班金睛火眼的網民看過影片後，即刻將焦點鎖定在人群後方——現年32歲的英格蘭隊長哈利卡尼當時正巧在後方更衣，結果被攝影機捕捉到他褪下長褲、下半身僅穿著一條白色三角褲站在旁邊的尷尬一幕。

眼利網民意外捕捉到哈利卡尼僅穿內褲的尷尬瞬間。（IG@england）

遇劫案再爆「露底照」 遭網民瘋狂恥笑

片段火速在社交網絡上瘋傳，由於英格蘭大軍早前進駐肯薩斯城（Kansas City）大本營時出師不利，一輛裝滿球員波鞋及訓練器材的物流車慘遭賊人洗劫，有消息甚至指出涉事車內只剩下一個足球，加上這張「露底照」，隨即成為網民的抽水素材，有人笑言：「難道賊人猖狂得連隊長的西褲也偷走？」「匪徒把英格蘭洗劫一空，害得卡尼只剩下內褲周圍跑！」