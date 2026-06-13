世界盃2026｜孫興慜「不合比例」細腳　埋藏趾甲脫落的球王勳章

目前正帶領韓國國家隊征戰2026美加墨世界盃的隊長孫興慜（Son Heung-min），以他1.83米的身高，腳掌尺寸卻驚人地細小，甚至比韓國成年男性的平均腳板更小，不過他早以用表現證明，腳掌尺碼不影響踢球水平。

成功背後需付上代價，這雙為他帶來無數榮譽的細腳，脫下球鞋後佈滿瘀青、腳趾變形、大腳趾甲多次脫落，然而看起來毫不美觀的一雙小腳，正是他用血汗寫下的至高榮譽勳章。



韓國隊長孫興慜。（路透社）

韓國國家隊隊長孫興慜（Son Heung-min）的雙腳。（網上圖片）

孫興慜身形高大鞋碼驚人地小 每場備三款尺寸球靴

常人總以為，身材高大的運動員必然「大手大腳」，但在孫興慜身上，這個定律被打破，擁有1.83米標準前鋒身材，球鞋尺寸只有25.5至26.5厘米（相當於歐洲鞋號40.5至41號），甚至比許多韓國成年男性的平均腳掌還要小。

這雙與身高不成比例的細腳，並沒有成為他的阻礙，而且為了在比賽中讓腳趾的末梢神經能最敏銳地感受到皮球的每一次摩擦與彈跳，以發揮最佳水準，孫興慜在每場比賽都會準備三款尺寸的球鞋（分別為25.5厘米、26厘米、26.5厘米），在熱身時根據當天雙腳的狀況和身體狀態，挑選最貼腳的一雙戰靴上陣。

1.83米高的孫興慜，球鞋尺寸只有25.5至26.5厘米。（路透社）

如芭蕾舞者的畸形雙腳 是自童年開始每天苦練鐵證

追求極致足感的代價非常殘酷，由於孫興慜長期穿著貼腳球鞋，在球場上不斷作出高強度衝刺、急停與身體對抗，他的雙腳早已傷痕累累，腳趾因長期受壓而扭曲，大腳趾趾甲更因為無數次撞擊而多次經歷整片脫落、重新生長，而充斥着難以消散的瘀青。

孫興慜不美觀而甚至有點畸形的雙腳，與芭蕾舞者如出一轍。傷痕既是他童年時在父親嚴格指導下，每天左右腳各苦練射門500 次留下的血汗烙印，也是他成長後日復日、年復年努力操練的鐵證。

孫興慜上季加盟FC洛杉磯，迅速融入球隊，13場攻入了12球。（Getty Images）

孫興慜一雙不好看的小腳，為他踢出亞洲球員前所未有的歷史高度，昔日在熱刺夥拍哈利卡尼，同屬世界級前鋒。即使今年已經34歲，並由上季起轉戰美職聯球隊FC洛杉磯，今年第4度出戰決賽周的「老孫」，依然是韓國隊內的頭號巨星。

從當年在德甲漢堡初出茅廬的小將，到如今穿上僅重130克、鞋面上印有韓國國旗的全新球鞋，韓國國家隊靈魂人物用行動向世界證明，尺寸與天賦或許由上天決定，但榮譽與成就只能靠雙腳去獲得。孫興慜傷痕累累的細腳也許不完美，但那正是他專屬的足球勳章。