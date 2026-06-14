世界盃2026｜澳洲穩守突擊奏效　土耳其佔盡優勢仍吞兩蛋落敗

2026世界盃D組，澳洲與土耳其在加拿大賽區溫哥華BC Place體育場上演首輪另一場賽事。澳洲憑着穩健防守及高效反擊，上下半場各入一球，以2：0取勝。



土其其上半場佔盡攻勢，開賽僅6分鐘，艾達古拿前場與隊友打one-two後順勢抽射斜出。17分鐘，穆哈密托尼藉反擊製造角球，隨後施卡迪頭槌頂斜，兩分鐘後，卡迪奧盧外圍順勢撞射，皮球越楣而去。

澳洲伊蘭觀達以一敵三仍然破門先開紀錄。（路透社）

27分鐘，伊蘭觀達左路推進殺以一敵三入禁區，輕鬆射破土耳其大門，控球率較低的澳洲反而先開紀錄。第30分鐘，巴達卡治外圍重炮遠射，皮球又中門框不入。結果土耳其半場控球率近七成下反而先落後。

干拿麥卡菲放冷箭為澳洲領先2：0。（路透社）

下半場土耳其攻勢一浪接一浪，但一直未能撕破澳洲「泊大巴」戰術，澳洲防守具效率之餘，更藉干拿麥卡菲在75分鐘施冷箭遠射得手，將領先優勢擴大至2：0。最終澳洲以2：0擊敗土耳其全取3分，暫以得失球差不敵美國排次席，土耳其排第三。

澳洲正選陣容（5-4-1）：

18 柏治

4 伊達利安奴、3 施卡迪、19 哈利修達、21 貝基斯、5 佐敦波斯

8 干拿麥卡菲、24 奧干安格史達、13 艾登奧尼爾、17 伊蘭觀達

9 穆哈密托尼



土耳其正選陣容（4-2-3-1）：

23 烏古簡卡基

2 施歷、3 迪美羅、14 巴達卡治、20 卡迪奧盧

10 查漢奴古、16 約錫克

8 艾達古拿、6 奧簡高古、21 耶馬斯

7 艾度路高奴



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