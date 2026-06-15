世界盃2026｜佐野海舟曾涉性侵　首戰正選踢足全場　自評表現糟糕

日本以2：2迫和荷蘭的首場世界盃分組賽，主帥森保一（Hajime Moriyasu）起用備受爭議的佐野海舟（Kaishu Sano）踢足90分鐘。這名效力德甲緬恩斯的防守中場曾捲入性侵醜聞，雖然最終未被起訴，但形象插水，他今日（15日）賽後自言表現不佳，猶幸球隊整體發揮出色，取得關鍵一分。



佐野海舟（右）在對荷蘭一戰正選上陣，踢足全場。（路透社）

日本今屆風波不斷，遠藤海退隊兼結束國家隊生涯，打擊球隊士氣；佐野海舟亦是另一「焦點」。2024年夏天，佐野在東京涉嫌與兩名友人對一名女性性侵，被警方拘留。東京地檢署最終決定不起訴他，各方亦達成和解，但佐野形象大受打擊，並一度被國家隊拒諸門外。

佐野後來在德甲站穩陣腳，入選今屆世界盃大軍名單，不過「藍武士」早前在墨西哥集訓，社交平台X出現一條針對佐野海舟的性侵警惕貼文，該貼文附上他的照片，呼籲當地女性提高警覺。

佐野未因這則性侵貼文受影響，他在日本迫和荷蘭一役正選上陣，踢足全場，他賽後自評表現：「從球隊整體而言，大家發揮非常好，落後之下頂住壓力扳平，1分和0分真是天淵之別。我認為我的發揮還不夠好，接下來的比賽，我必須做到更多。」

日本球員久保建英（8號）慶祝球隊的第二個入球，該球由鐮田大地攻入。（Reuters Connect）

日本下一場將於香港時間21日中午12時對突尼西亞，佐野海舟期望：「球隊今天整體表現不錯，希望能帶領着大家繼續有好表現。下一場對我們爭取出線非常重要，相信球隊會重新調整，繼續爭勝。」

全文：世界盃｜日本國腳佐野海舟曾涉性侵 赴墨西哥集訓時網現警惕貼文