世界盃2026｜森保一不滿意和局　朗奴高文斥荷媒不應低估日本

2026世界盃F組兩強對決本港時間今晨（15日）上演，日本兩度落後追和，以2：2打和傳統勁旅荷蘭。雙方主帥賽後均對未能全取3分感到遺憾，但各取1分亦非不可接受的賽果。



森保一賽後大讚球員展現出強大韌性，在落後逆境下仍保持高昂鬥志兩度追平。不過他直言日本始終以三分為目標：「很顯然，我們沒能贏得比賽，這令人失望。」

日本兩度落後兩次追和比數，2：2逼平傳統勁旅荷蘭。（路透社）

森保一又稱讚荷蘭為世界頂尖級別的強隊，日本渴望與對手平起平坐，但世界排名反映出雙方仍有差距。日本需彌補雙方之間差距，因此森保一在比賽策略與打法中做出了改變，根據場上情況，在高位逼搶、中場攔截、低位防守中切換，並高度評價球員在場上的執行力。

日本教頭森保一指，球隊仍需努力彌補與強隊之間差距。

荷蘭亦察覺到這一點，朗奴高文（Ronald Koeman）賽後表示：「以往日本會高位逼搶，今場只有在落後的時候才這麼做，之前並沒有。我想，可能是出於恐懼吧。他們採取了守勢，很多球員都退守到球後。」

朗奴高文對兩個失球感到失望。（路透社）

朗奴高文認為今場比賽十分精彩，能夠接受平局，但賽果不完美，他對兩個失球表示失望：「2：2的比數竟然來自角球，真是太可惜了。」不過他亦駁斥現場荷蘭傳媒的質疑，指日本實力不強，純粹被過份吹捧：「大家總是低估日本隊，我相信我比在座很多人更看高日本隊，他們是一支非常有實力和風格的球隊。所以荷蘭賽和他們賽果不是負面。」他補充指：「但如果你（指提問記者）認為負面，是你的權利。」

朗奴高文盛讚日本隊不易對付，指國內傳媒太輕視日本。（路透社）

朗奴高文亦坦言，目前的荷蘭隊並非那麼強，不可能完全壓倒對手：「我常聽到國內傳媒說橙軍要掌握控球權，看準機會輕鬆擊潰對手。其實我不相信現在的荷蘭隊有那麼強。」