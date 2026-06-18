世界盃2026｜民主剛果1:1逼和葡萄牙　韋沙頂入隊史首個世盃入球

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月17日舉行K組首場賽事，由葡萄牙對戰剛果民主共和國。葡萄牙6分鐘就憑中場尼維斯（Joao Neves）頂入先開紀錄，剛果民主共和國其後憑前鋒尤尼韋沙（Yoane Wissa）在上半場補時階段，頂入球隊在世界盃史上的首個入球追平。有C朗第六次征戰世界盃並踢足全場的葡萄牙最終未能取得開門紅，兩隊踢成1:1握手言和，各得一分。



今仗有C朗（Cristiano Ronaldo）正選上陣，第六次征戰世界盃的葡萄牙有個好開始，開賽6分鐘就先拔頭籌。

2026年6月17日，世界盃K組賽事，葡萄牙對剛果民主共和國，圖為葡萄牙隊賽前的大合照。（Reuters）

效力車路士的前鋒柏度尼圖（Pedro Neto）左路傳中，身材矮小的祖奧尼維斯（Joao Neves）在人群中高高躍起頂入，葡萄牙領先1:0。

去到上半場補時階段，剛果民主共和國開出短角球，後衛馬蘇亞古（Arthur Masuaku）傳中，效力紐卡素的韋沙（Yoane Wissa）門前一枝獨秀跳起頂入。為剛果民主共和國射入史上首個世界盃入球，剛果民主共和國史上僅參加過世界盃一次，那已是1974年。

下半場兩隊戰況膠著，年屆41歲的C朗踢足全場，可惜未能為球隊入波。兩隊最終1:1握手言和。剛果民主共和國同時取得隊史首個世界盃分組賽積分。