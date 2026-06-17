世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 完場前獻助攻 挪威4：1勝伊拉克
撰文：胡卉忻
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2026世界盃I組第1輪第2場賽事挪威對陣伊拉克，於本港時間早上6時上演，上半時，夏蘭特（Erling Haaland）梅開二度，艾文侯賽因（Aymen HUSSEIN）為伊拉克破門。下半時，奧斯迪格（Leo Ostigard）頭槌入球以及伊拉克烏龍，挪威最終以4：1擊敗伊拉克。
伊拉克此前通過洲際附加賽驚險拿下最後一張決賽周入場券，挪威則是自1998年後首次站上決賽周舞台，其中隊長夏蘭特被寄予厚望。開局階段，伊拉克並未將防線退至半場後，挪威控球以後場傳導為主，未能與前鋒夏蘭特產生太多聯繫，比賽至補水時間後發生轉折。
29分鐘，大衛禾菲（David Moller Wolfe）左路下底傳中，夏蘭特鏟射破門，挪威1：0領先伊拉克。39分鐘，伊拉克當家球星還以顏色，艾阿馬利（Amir AL-AMMARI）傳中，艾文侯賽因頭槌破門。43分鐘，伊拉克回傳失誤，夏蘭特上搶，門將查拉哈辛（Jalal HASSAN）解圍踢中夏蘭特小腿入網。
上半時傷停補時階段，伊拉克進攻兇猛，阿里艾哈馬迪（Ali AL HAMADI）錯失單刀。阿甘哈森（Akam HASHIM）外圍凌空遠射稍稍高出。
下半時場面略顯沉悶，入球發生在補水時間後，77分鐘，奧斯迪格高高躍起，頭槌破門，挪威將領先優勢擴大至3：1。97分鐘，伊拉克球員門前烏龍，挪威領先優勢擴大至4：1。往後比賽時間，雙方再無建樹，挪威順利拿下開門紅。
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