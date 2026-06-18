世界盃2026｜英格蘭4：2擊敗克羅地亞　哈利卡尼梅開二度

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月17日舉行L組的首場賽事，由英格蘭迎戰克羅地亞。英格蘭憑藉前鋒哈利卡尼（Harry Kane）上半場連入兩球，以及比寧咸 （Jude Bellingham）和拉舒福特（Marcus Rashford）下半場各入一球，以4：2戰勝上屆季軍克羅地亞，取得開門紅。



上半場12分鐘，英格蘭前鋒馬度基（Noni Madueke）在禁區內遭克羅地亞老將莫迪歷（Luka Modric）侵犯，哈利卡尼（Harry Kane）主罰十二碼時被克軍門將利華高域撲出，不過經VAR重看後發現利華高域在卡尼觸球前雙腳已離開白界向前起跳，球證判重射，第二次主射卡尼一蹴而就，英格蘭領先1：0。

2026年6月17日，世界盃L組賽事，英格蘭對克羅地亞，圖為英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）為球隊主罰十二碼並射入首個入球瞬間。（Reuters）

戰至36分鐘，克羅地亞憑中場巴杜連拿（Martin Baturina）遠射得手扳回一球。6分鐘後，英格蘭中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）開出角球，哈利卡尼竟無人看管輕鬆力壓守衛頂入，英格蘭再次領先2：1。

落後的克羅地亞並沒有放棄，上半場補時階段憑彼得穆沙（Petar Musa）近門射入。兩隊戰成2：2入更衣室。

下半場一開始，英格蘭再度入波，比寧咸（Jude Bellingham）47分鐘右路勁射破網，協助英格蘭反超3：2。

去到85分鐘，後備上陣的拉舒福特（Marcus Rashford）為英格蘭射入第四球「埋齋」，以4：2擊敗同組最大敵人克羅地亞，賽後以3分暫列L組榜首。