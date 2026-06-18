世界盃2026｜南非兩人停賽質疑執法尺度　主帥：美斯犯規不用受罰

球證在墨西哥對南非的世界盃揭幕戰出示三張紅牌，打破歷屆紀錄，導致南非有兩人被逐，寡不敵眾。南非教練布魯斯（Hugo Broos）在對捷克的第二輪分組賽賽前記者會表示，將為該仗被逐的中場薛華尼（Themba Zwane）上訴；他又質疑球證執法尺度不一，美斯於日前對阿爾及利亞一戰踩踏對手小腿，卻沒有任何判罰。



布魯斯坦言：「我不希望美斯領紅。這樣偉大的球員應該在賽場上，但我想問，（執法尺度）分別在哪？」他續說：「薛華尼那張紅牌未免執法過嚴。我反覆翻看片段，他的動作還未至於直接領紅；反觀美斯那個動作，我甚至認為VAR根本就沒介入。」

南非教練布魯斯質疑球證執法尺度不一。（路透社）

薛華尼於揭幕戰後備入替，戰至83分鐘，他於爭球時揮臂擊中對手面部，被認定為暴力動作，經VAR介入後領紅被逐。至於美斯的動作則發生於阿根廷對阿爾及利亞的上半場，美斯與艾沙文迪爭奪控球，美斯踩踏對手小腿，球證吹罰卻未出示黃牌或紅牌，最終VAR判場上球證的決定沒有出錯。

南非於揭幕戰有兩人領紅被逐，寡不敵眾淨吞墨西哥兩蛋。（路透社）

布魯斯為薛華尼的紅牌及三場停賽令提出上訴，但上訴有結果前，薛華尼仍要停賽，最快16強方能復出。南非過去三次參與決賽周，包括2010年以東道主身分出戰，皆於分組賽止步。