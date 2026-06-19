世界盃2026｜瑞士4：1波斯尼亞　後備領銜鬥入波　小將文森比起孖

2026世界盃（FIFA World Cup）6月18日舉行B組次輪賽事，由瑞士對戰波斯尼亞。

兩隊在70分鐘之後上演「入球騷」，合共炮製出5個入球。瑞士憑後備入替的文森比（Johan Manzambi）連入兩球，以及華加斯（Rubén Vargas）和沙加（Granit Xhaka）各入一球，以4：1大勝波斯尼亞。賽後，瑞士暫以4分進佔B組榜首，波斯尼亞則以1分暫時排第三。



今仗由支只歐洲隊伍對壘，上半場戰況膠着，兩隊皆未能打開紀錄。

來到下半場74分鐘，瑞士隊兩名後備兵合力炮製首個入球，華加斯在邊路發難，皮球輾轉來到禁區內，文森比球不着地第一時間抽入。

80分鐘，有單刀機會的瑞士前鋒安保路（Breel Embolo，左）在禁區外被波斯尼亞後衛梅哈利莫域（Tarik Muharemovic，右）踢跌，後者被球證出示紅牌罰離場。

2026年6月18日，世界盃B組賽事，瑞士對波斯尼亞，圖為瑞士前鋒華加斯為球隊射入第二球瞬間。（Reuters）

84分鐘，多打一人的瑞士再下一城，瑞士前鋒安保路助攻華加斯，後者勁射破網，比分來到2：0。

2026年6月18日，世界盃B組賽事，瑞士對波斯尼亞，圖為瑞士中場沙加（右）為球隊射入十二碼後慶祝。（Reuers）

兩隊其後再有入波，效力英超新特蘭沙加在補時階段為瑞士射入十二碼「埋齋」，協助球隊以4：1大勝一場，出線機會高唱入雲。