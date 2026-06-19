世界盃2026｜捷克1:1和南非　兩隊各得一分保住出線機會

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月19日進入分組賽次輪賽事，上演A組捷克對南非。首場輸波的捷克上半場憑中場沙迪歷（Michal Sadilek）6分鐘的入球先開紀錄，南非其後發動猛攻，終於在83分鐘憑中場莫高拿（Teboho Mokoena）主罰十二碼射入追平一球。兩隊最終1:1握手言和，取得今屆賽事的首個積分。賽後，捷克與南非分列小組的第三與第四位。



捷克上半場早段就先聲奪人，他們憑一個快開的界外球，中場沙迪歷（Michal Sadilek）接應蘇查卡（Alexandr Sojka）的妙傳輕鬆射入。

兩隊其後互有攻守，捷克領先1:0入更衣室。

南非下半場持續向捷克施壓，終於在83分鐘逼到對方在禁區內犯手球，中場莫高拿（Teboho Mokoena）主罰十二碼一蹴而就，為球隊射入扳平一球。

最終捷克與南非賽和1:1，兩隊各得一分，保住小組出線機會。