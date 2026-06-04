世界女排聯賽｜兩大主攻手李盈瑩吳夢潔缺陣　中國首戰0：3負捷克

2026世界女排聯賽（南京站）賽事3日晚在南京青奧體育公園體育館拉開戰幕，中國國家女子排球隊首戰0：3不敵捷克隊。



對陣首局，在兩大主攻手李盈瑩、吳夢潔因傷病缺席賽事的情況下，中國女排一度以微弱優勢領先，捷克隊隨後反超先拿下一局。第二局雙方比分交替上升，捷克女排拉開差距再下一城。第三局的比分異常膠着，捷克隊最終以3：0鎖定勝局。

中國女排對陣捷克隊。（Getty Images）

2026世界女排聯賽中國女排首戰0：3不敵捷克隊：

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「雖然首戰失利，但希望大家繼續支持中國女排。」中國女排隊員郭中楠在賽後受訪時表示。當天是郭中楠17歲生日，賽後現場為她響起《生日歌》。

更新換代期，中國女排隊伍注入了更多新鮮血液，出現很多新面孔。中國女排隊長龔翔宇賽後總結：

比賽伊始，我們跟對方比分膠着，後半段有點頂不住壓力，年輕隊員較多，易產生急躁心理。

她表示，中國女排還有很長的路要走，希望大家繼續鑽研技戰術、沉澱下來，挑戰對手、迎難而上，把中國女排的大旗穩穩扛在肩上，讓中國女排精神薪火相傳。

中國女排隊長龔翔宇。（Getty Images）

中國女排主教練趙勇此前表示：

隊員們將全力以赴去拼每一場比賽。

世界女排聯賽是國際排球聯合會自2018年起舉辦的世界級女子排球國家聯賽，每年一屆，共18支國家隊參賽，本次是中國女排新賽季的首場國際賽事。接下來的南京站賽事中，中國隊將分別對陣泰國、塞爾維亞、波蘭。

中國女排。（微博@中國女排）

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