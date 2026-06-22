世界盃2026｜麥巴比鬥伊拉克為國上陣100次 談與美斯的神射手之爭

法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappé）將在香港時間明日（23日）凌晨5時的世界盃I組分組賽第二輪對伊拉克一役迎來第100頂國家隊喼帽，個人紀錄固然是無上光榮，但他更期待的是勝仗，帶領「高盧雄雞」晉級。

他又談到與美斯之間的歷屆世界盃神射手之爭，麥巴比笑言，上仗自己梅開二度後，「我就知道他會入波」。



法國在首輪分組賽以3：1擊敗塞內加爾，麥巴比梅開二度，累積射入58球，超越名將基奧特（Olivier Giroud），登基成為法國隊史神射手。即將第100次披上國家隊戰衣，麥巴比在賽前記者會上冷靜說：「能夠代表國家隊上陣是無上光榮。100場具有歷史意義，尤其是在世界盃這個舞台上達成。但我深知此役的關鍵，我們需要一場勝仗來確保晉級。比起個人紀錄，我更想為國家贏得錦標。」

麥巴比將在對伊拉克一戰迎來個人第100頂國家隊喼帽。（路透社）

麥巴比三戰世界盃，累積14個入球，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在對阿爾及利亞的首戰大演帽子戲法，個人世界盃入球數已達16球，追平德國前鋒高路斯的紀錄。歷屆神射手無疑是麥巴比、美斯之爭，麥巴比說，在他上仗梅開二度後，「我就知道美斯緊接會入波」，「他領先我兩球，我落後了，我會繼續努力爭取入球，帶領國家隊獲勝」。

麥巴比直言，上仗自己梅開二度後，就知道美斯會緊接入波。（路透社）

現場亦有記者問到今屆世界盃新實施的「補水時間」，麥巴比答得圓滑：「最好別問球員意見。如果我們領先，補水打亂了球隊進攻節奏，我肯定會討厭；但如果天氣很熱，我又覺得這個安排很好。」

由於今屆世界盃在美加墨舉行，有美國記者順勢問他會否效法美斯，在職業生涯尾段加盟美職聯。麥巴比笑言不排除任何可能：「也許吧，我不知道。不過碧咸確實經常聯絡我，問我有沒有興趣過去。」