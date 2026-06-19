法國製造的摩洛哥18歲中場　大師級演出令迪甘斯捱鬧︱世界盃2026

世界盃2026經過首輪分組賽，美斯、麥巴比、夏蘭特、哈利卡尼悉數發揮巨星風範，而最耀眼的年輕小將，莫過於摩洛哥陣中的18歲新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi）。面對巴西一班知名球星，司職防守中場的保亞迪全場不慌不忙，成熟淡定得完全不似一個首戰世界盃的新人。

今年3月這個高高瘦瘦的年輕人，仍身穿法國戰衣，以U21隊長身份領軍出戰，不足3個月後已是摩洛哥的中場主軸，在世界盃舞台大展光芒。由讀書到踢波，保亞迪是個從小到大都習慣不斷「跳級」的天才，迪甘斯拒絕讓他這樣做，摩洛哥才能搶人成功。金子無論在什麼地方也能發亮，保亞迪為自己雙重身份感到自豪，身為花生友的我們也無謂太計較他穿的是哪件球衣了。

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世界盃2026︱今年3月底，保亞迪仍在代表法國出戰2027年U21歐國盃外圍賽。（Getty Images）

摩洛哥新星分組賽首仗對巴西閃亮登場 光芒力壓各大巨星

摩洛哥上屆世界盃驚喜獲得殿軍，寫下非洲球隊歷來最佳成績，今屆在分組賽C組首仗面對巴西，他們在先入一球下被追平，完場前狂攻森巴兵團後防，門將艾利臣一再施展神救才能力保1：1和局。賽後國際足協（FIFA）將最佳球員獎項頒給為巴西扳平的雲尼斯奧斯，在不少人眼中，保亞迪可能更值得擁有。

66次傳球，61次到位，成功率91%；前場三閘線的成功率更達到100%，16次均成功傳到隊友腳下，6次搶回控球權，5次攔截得手，9次爭贏皮球，單看數據已經感受到他在場上的主宰力，最令人留下深刻印象的一球，是他在比賽尾段在己方後場從容扭過對手，比對方一班穿上黃色球衣的更似是個巴西球員。

世界盃2026︱對巴西一仗保亞迪，光芒四射。（路透社）

學業運動兼優 中學跳級大學主修數學

成功不知有沒有家學淵源，他爸爸夏辛保亞迪（Hassan Bouaddi）昔日是個手球員，退役後當上銀行高層，亦曾擔任他們居住的法國北部城市克雷伊（Creil）副市長，在任期間致力改善為年輕人而設的體育基建。保亞迪自小讀書成績跟運動一樣優秀，數理學科尤其突出，16歲已提早一年中學畢業，升讀大學主修數學，15歲那年甚至曾到總統府參加演講比賽，在馬克龍夫人面前獲得冠軍，是個全能型的天才。

保亞迪在法國出生和成長，小時候在克雷伊本土球會AFC Creil踢波，當時已吸引到不少大球會注意，他和家人決定在2021年選擇北部大球會里爾，原因是這間球會最能夠讓他平衡足球與學業。重視青訓的里爾，果然很快給予保亞迪機會，2023年剛滿16歲便為里爾在歐協聯上陣，創下最年輕球員出戰歐洲球會賽紀錄。

2024年10月，保亞迪領里爾擊敗皇馬，一戰成名。（Getty Images）

兩年前歐聯對皇馬一戰成名

一年後，保亞迪和里爾越級挑戰出戰歐聯，當時球隊因為傷患和停賽中場人手短缺，保亞迪在17歲生日當天，主場正選為里爾上陣1：0擊敗皇馬，並當選該仗最佳球員。這一仗法國中場曹亞文尼和卡馬雲加（今屆落選法國大軍）均有上陣，他的表現當時已曾引起大量媒體注意。今年1月，他打破夏薩特的紀錄，成為累積在法甲上陣50場的最年輕球員。

國家隊方面，保亞迪一直為法國各個梯隊上陣，並延續他一直「跳級」的本色，今年3月底以U21隊長身份領法國出戰2027年U21歐國盃外圍賽。然而他的才華早已掩蓋不住，隊友、教練、傳媒讚賞不絕，同是今年3月的國際賽周，當法國主帥迪甘斯無意提拔此子上大國腳，亦意味着把他排除在2026世界盃大軍，當地傳媒已不斷追問原因，迪甘斯指球隊中場已有人滿之患，決定讓保亞迪留在U21，並表明他很清楚摩洛哥有可能會搶人。

世界盃2026︱保亞迪年紀小小已具大師風範。（路透社）

梯隊一直代表法國 迪甘斯的傲慢讓摩洛哥有機可乘

就是因為他的傲慢，摩洛哥真的找上門來，保亞迪的父母來自摩洛哥，國家隊一直有兩個選擇。上屆帶領摩洛哥創造歷史的列格古（Walid Regragui）今年3月離任，接替他的奧華比（Mohamed Ouahbi）去年才率領摩洛哥贏得U20世界盃，擅長指導年輕球員的他表示，經過多番游說才令保亞迪決定代表摩洛哥。

發生在保亞迪身上的總是猶如按上加速掣，FIFA到5月15日才批准保亞迪轉籍，同月26日已首次為摩洛哥上陣，對巴西一仗只是他第4次披上亞特拉斯雄獅戰衣。奧華比大膽起用他踢正選，保亞迪以表現回報這份信任。身高1.88米的保亞迪，已具備身材、力量立足球壇，加上聰明冷靜的頭腦，以及對巴西一仗毋懼壓力，已頗有一副中場大師風範。

「我一直以我的雙重文化身份為榮」

奧華比對此子演出不感驚訝，「不要忘記他的法甲經驗多過很多球員，並已在歐聯上陣。我仍記得他對皇馬的大師級表現」，並讚揚，「他只得18歲，已經非常冷靜，是個很年輕已富有經驗的淡定球員。」

保亞迪早前在IG分享轉籍的心路歷程，「我會付出一切，以最佳表現來代表我的國家。同時我亦想到法國，這個選擇不是要奪去青年時代起穿上這件（法國）球衣的自豪與感恩。我一向以我的雙重文化身份，路途和根源為榮，並且永遠如此。」

不過各地球迷目前最關心的，可能是他到底下一站會選擇加盟哪支球隊。他大方成熟回應：「有些球會對我有興趣，我感到很開心，但我現在只想專心踢世界盃，嘗試盡力付出所有、做到最好。」傳聞中對他有興趣的球會包括利物浦、阿仙奴、巴黎聖日耳門，而皇馬同樣一切虎視眈眈。

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