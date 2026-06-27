世界盃賽程2026｜6.28直播線上看：阿根廷/英格蘭+6.27賽果回顧
世界盃賽程2026｜6.28直播線上看賽程｜6.28有6場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.27的6場賽事賽果。
世界盃2026｜6.28完整賽程
巴拿馬對英格蘭
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月28日凌晨5時
組別：L
克羅地亞對加納
直播平台：NOW 619/617台
香港時間：6月28日凌晨5時
組別：L
哥倫比亞對葡萄牙
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月28日上午7時半
組別：K
剛果民主共和國對烏茲別克
直播平台：NOW 619/617台
香港時間：6月28日上午7時半
組別：K
阿爾及利亞對奧地利
直播平台：NOW 619/617台
香港時間：6月28日上午10時
組別：J
約旦對阿根廷
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：6月28日上午10時
組別：J
6.27賽事精彩重溫
挪威1： 4法國
法國憑奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）上半場大演帽子戲法，最終以4：1輕取有夏蘭特缺陣的挪威。法國三戰全勝以9分首名出線，挪威則以6分次名出線。
法國4：1挫挪威迪比利帽子戲法 塞內加爾炒伊朗5球
塞內加爾5：0伊拉克
塞內加爾憑古爾（Pape Gueye）梅開二度，以5：0大破早段已經10人迎戰的伊拉克，暫時保留出線機會。
法國4：1挫挪威迪比利帽子戲法 塞內加爾炒伊朗5球
佛得角0：0沙特阿拉伯
今屆世界盃新丁佛得角交出驚喜表現，連和西班牙及烏拉圭。佛得角的小島大夢想終實現，三戰全和得3分，以次名出線，32強將鬥阿根廷。 佛得角延續神奇 賽和沙特阿拉伯次名出線
烏拉圭0：1西班牙
阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）42分鐘為西班牙建功，烏拉圭主力中場烏加迪（Manuel UGARTE）重創傷退，西班牙以1：0小勝烏拉圭，西班牙首名出線，烏拉圭僅獲2分列第3，被打和沙特的佛得角搶走次名，被淘汰出局。
西班牙1球小勝烏拉圭 直接送對手出局
新西蘭1：5比利時
世界盃G組最後一輪賽事，比利時杜沙特在27分把握機會破網，得到本場賽時的第一球。之後，在下半場開始時，杜沙特梅開二度，在今場比賽射入第2球。新西蘭伊利亞祖斯破蛋，之後比利時盧卡古後備入替即建功。最後臨完場比利時沙利麥卡斯射成5：1完場，首名晉級32強淘汰賽。
比利時5：1大勝新西蘭首名出線 迪布尼開齋
埃及1：1伊朗
埃及對伊朗，上半場馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）為埃及先入球，伊朗前鋒泰尼米（Mehdi TAREMI）射失十二碼，列沙伊安（Ramin REZAEIAN）之後為伊朗追和成1：1。
伊朗補時食詐糊未能絕殺 埃及和波後次名出線