世界盃賽程2026｜6.28直播線上看：阿根廷/英格蘭+6.27賽果回顧

世界盃賽程2026｜6.28直播線上看賽程｜6.28有6場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.27的6場賽事賽果。



世界盃2026｜6.28完整賽程

巴拿馬對英格蘭

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月28日凌晨5時

組別：L



克羅地亞對加納

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月28日凌晨5時

組別：L



哥倫比亞對葡萄牙

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月28日上午7時半

組別：K



剛果民主共和國對烏茲別克

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月28日上午7時半

組別：K



阿爾及利亞對奧地利

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月28日上午10時

組別：J



約旦對阿根廷

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月28日上午10時

組別：J



6.27賽事精彩重溫

挪威1： 4法國

法國憑奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）上半場大演帽子戲法，最終以4：1輕取有夏蘭特缺陣的挪威。法國三戰全勝以9分首名出線，挪威則以6分次名出線。

法國4：1挫挪威迪比利帽子戲法 塞內加爾炒伊朗5球

塞內加爾5：0伊拉克

塞內加爾憑古爾（Pape Gueye）梅開二度，以5：0大破早段已經10人迎戰的伊拉克，暫時保留出線機會。

法國4：1挫挪威迪比利帽子戲法 塞內加爾炒伊朗5球

佛得角0：0沙特阿拉伯

今屆世界盃新丁佛得角交出驚喜表現，連和西班牙及烏拉圭。佛得角的小島大夢想終實現，三戰全和得3分，以次名出線，32強將鬥阿根廷。 佛得角延續神奇 賽和沙特阿拉伯次名出線

佛得角中場奇雲賓拿換邊初段遠射攻門。（路透社）

烏拉圭0：1西班牙

阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）42分鐘為西班牙建功，烏拉圭主力中場烏加迪（Manuel UGARTE）重創傷退，西班牙以1：0小勝烏拉圭，西班牙首名出線，烏拉圭僅獲2分列第3，被打和沙特的佛得角搶走次名，被淘汰出局。

西班牙1球小勝烏拉圭 直接送對手出局

新西蘭1：5比利時

世界盃G組最後一輪賽事，比利時杜沙特在27分把握機會破網，得到本場賽時的第一球。之後，在下半場開始時，杜沙特梅開二度，在今場比賽射入第2球。新西蘭伊利亞祖斯破蛋，之後比利時盧卡古後備入替即建功。最後臨完場比利時沙利麥卡斯射成5：1完場，首名晉級32強淘汰賽。

比利時5：1大勝新西蘭首名出線 迪布尼開齋

迪布尼禁區邊起腳破網，取得今屆賽事第一個入球。（路透社）

埃及1：1伊朗

埃及對伊朗，上半場馬穆特薩貝爾（Mahmoud SABER）為埃及先入球，伊朗前鋒泰尼米（Mehdi TAREMI）射失十二碼，列沙伊安（Ramin REZAEIAN）之後為伊朗追和成1：1。

伊朗補時食詐糊未能絕殺 埃及和波後次名出線