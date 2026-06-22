世界盃｜杜古計劃短暫離隊陪產遭炮轟　英格蘭國腳開腔力撐

比利時翼鋒謝利美杜古（Jérémy Doku）下月將首次榮升人父，然而他因為打算於世界盃期間短暫離隊陪產，遭法國《隊報》電視節目主持人France Pierron狂轟，表示父親在生育過程中只是毫無用處的「臨記」。

一片公憤下主持人已被停職並公開道歉，英格蘭國腳跨國支持杜古，直言家庭永遠是最重要。



杜古早前接受訪問時分享喜訊，透露妻子Shireen的預產期是7月初。由於與世界盃淘汰賽撞期，由於杜古不想錯過第一個孩子來臨，故他計劃屆時將短暫離隊，陪伴妻子臨盆。

（路透社）

沒想到杜古回國陪產的計劃引來抨擊，France Pierron上周五於節目中公開炮轟杜古，認為許多球員夢寐以求踢世界盃，杜古卻為了迎接孩子而放棄夢想，朔至說：「父親這個角色沒有任何作用，他只是個配角。」

她的言論引起軒然大波，面對排山倒海的輿論壓力，France Pierron上周六在社交平台X公開道歉，《隊報》方面亦嚴正聲明，指其言論不符合集團價值觀，向杜古、其家人及全體球迷致歉。

奧利屈堅斯力撐杜古。（路透社）

由於杜古效力英超曼城，事件亦「驚動」英格蘭球壇。前鋒奧利屈堅斯（Ollie Watkins）作為兩孩之父，開腔力撐杜古：「第一個孩子這回事，一生只有一次，迎接他的到來是一種恩賜。我認為這與他人無關。」

由於杜古在英超曼城效力，事件亦驚動英格蘭球壇。已是兩個孩子父親的英格蘭前鋒奧利屈堅斯（Ollie Watkins）迅速站出來跨國力撐同行。屈堅斯直言，用「令人作嘔」來形容杜古的決定根本不是談論生育的方式，他親眼目睹妻子生產有多辛苦，直言：「第一個孩子一生只有一次，迎接他的到來是一種恩賜。我認為這與他人無關。」