世界盃2026｜佛得角再爆冷2：2逼和烏拉圭　保住出線32強機會

2026世界盃H組次輪，佛得角對烏拉圭，奇雲賓拿（Kevin Pina）通過遠距離罰球為佛得角意外取得領先，麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）、奧古斯甸簡奴比奧（Agustin CANOBBIO）上半時結束前幫助烏拉圭反超前2：1。下半時，佛得角希里奧華利拿（Hélio Varela）把握烏拉圭失誤為佛得角追成2：2。



南美勁旅烏拉圭首輪僅以1：1艱難逼和沙特，而佛得角則是爆出大冷門，以0：0打和世界第2西班牙，門將禾仙夏（Vozinha）一戰成名。

上仗佛得角依靠禾仙夏英勇發揮保住1分，今仗則是用進攻上的表現讓球迷眼前一亮，儘管比賽期間佛得角多數時間處於守勢，不過進攻的自信、主動與較強的把握機會能力讓他們面對烏拉圭時不落下風。21分鐘，佛得角奇雲賓拿主射超遠距離罰球，烏拉圭排出2人人牆跳起時竟打開缺口，皮球由中強穿過彈地後收前對方門將梅斯利拿打破僵局，佛得角再次爆冷1：0領先烏拉圭，這個入球成為佛得角隊史在世界盃上第1個入球。

奇雲賓拿射入遠距離定位球，佛得角首開記錄。（路透社）

44分鐘，麥斯阿拿奧祖頭槌補入空門替烏拉圭扳平，阿拿奧祖在今屆賽事中已經兩度為烏拉圭追平比數。上半時補時階段，費達歷高韋拿斯（Federico Vinas）頭槌二傳，奧古斯甸簡奴比奧燙射入網，烏拉圭在上半時結束前反超前2：1。

易邊後，佛得角表現出比數外的自信與把握機會能力。61分鐘，馬泰斯奧利華拿（Mathias Olivera）橫傳失誤，被佛得角後備入替的希里奧華利拿搶截成功，拐過出迎門將後射入空門，佛得角將比數追和至2：2。63分鐘，查美路蒙迪路（Jamiro Monteiro）遠射中網頂。

希里奧華利拿抓住烏拉圭失誤，為佛得角追和比數。（路透社）

67分鐘，佛得角小禁區內一片混亂，烏拉圭多腳射門中柱或被禾仙夏撲出，最終由簡奴比奧補射入網，但越位在先，入球無效。烏拉圭70分鐘換上達雲紐尼斯（Darwin NUNEZ）與尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas DE LA CRUZ）後進攻仍無改善。89分鐘，費達歷高華維迪（Federico VALVERDE）打飛娥眉月頂位置定位球。92分鐘，簡奴比奧長途奔襲後射門偏出。

烏拉圭鋒線無力。（路透社）

雙方2：2打和後，佛得角出人意料地出線形勢明朗，連和西班牙、烏拉圭兩大傳統勁旅，以良好的狀態在最後一輪對沙特，有機會進入32強。烏拉圭雖目前亦得2分，但最後一輪要硬撼西班牙，以前兩仗鋒線的表現，要贏波有隱憂。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：