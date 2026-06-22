佛得角如何能出線？下場如挫沙特有機次名晉級遇美斯︱世界盃2026

今屆世界盃「新丁」佛得角成為神奇球隊，接連在分組賽面對西班牙、烏拉圭兩支歐洲和南美勁旅均搶分成功，這個非洲小島國能出戰決賽周已如造夢，不過原來這個夢還可走得更遠——歷史性首度晉身世界盃淘汰賽。

佛得角最後一輪分組賽，會面對沙特阿拉伯，到底佛得角如何才能夠出線32強？



世界盃2026︱佛得角首戰世界盃便兩戰兩和，有機會出線32強。（路透社）

世界盃H組最後一輪賽程：

6.27（周六）早上8時



佛得角 VS 沙特阿拉伯

西班牙 VS 烏拉圭



佛得角憑努力在兩支強隊身上搶得2分，最後一輪對手沙特阿拉伯應是實力最接近一隊，最新世界排名僅較佛得角高4位，因此如能勝出的話，便可再創歷史，置身淘汰賽階段。

值得留意的是，阿根廷身處J組，如首名晉級會面對H組次名球隊，西班牙兩輪後以4分排榜首，烏拉圭、佛得角同得兩分，但烏拉圭最後一輪要對西班牙，令佛得角存有不錯出線機會，效力愛爾蘭勁旅沙姆洛克流浪（Shamrock Rovers）的守將盧比斯（Pico Lopes）更豪言：「當你有夢想，便有可能發生。」

世界盃2026︱佛得角守將盧比斯（Pico Lopes）豪言：「當你有夢想，便有可能發生。」（路透社）

佛得角出線可能一覽

1. 佛得角贏沙特：

3戰累積5分，必定能夠出線，首或次名晉級要視乎另一場賽果。如烏拉圭贏西班牙，佛得角、烏拉圭同得5分、西班牙4分，由於佛烏對賽踢成2：2，須視乎雙方得失球，以至公平競技分；如烏拉圭對西班牙和波，佛得角大勝沙特4球以上，佛得角首名、西班牙次名；如果烏拉圭不敵西班牙，則西班牙首名晉級，佛得角次名出線。

2. 佛得角和沙特：

3戰累積3分，形勢陷入被動，要視乎另一場烏拉圭對西班牙賽果。如烏拉圭贏會以5分獲首名，西班牙4分次名，佛得角3分第三名，沙特2分出局；如果烏拉圭亦打和，西班牙5名首名出線，烏拉圭、佛得角同得3分，烏拉圭會憑較多入球成為第二，佛得角則第三名，沙特2分出局；如烏拉圭輸，西班牙7分首名出線，佛得角3分次名晉級，烏拉圭、沙特同得兩分，看雙方得失球再決定。

因此只要西班牙擊敗烏拉圭，佛得角在沙特身上只需搶1分便可次名出線，否則如跌入第三，便要跟另外11組的第三名球隊爭奪8個「最佳第三名」席位。

3. 佛得角負沙特：

假如下場不敵沙特，無論烏拉圭贏或和西班牙，佛得角均會包尾出局；不過如果烏拉圭亦告敗陣，西班牙得7分首名晉級，沙特4分次名出線，烏拉圭、佛得角同得兩分，同樣要視乎得失球和公平競技分等決出第三、四名。可是這個情況無論是佛得角或是烏拉圭得第三，只得2分去爭「最佳第三名」亦非常不利，晉級機會料較低。

世界盃2026︱佛得角門將禾仙夏與隊友慶祝再次搶分成功。（路透社）

分組賽同分點計數？

分組賽可能出現兩隊或以上同分的情況，今屆決賽周首度會先計算對賽成績，分不出高下才再計得失球，如果仍分不出勝負，就會按照世界排名定出出線球隊誰屬。

1. 對賽成績：同分球隊，先計算對賽成績，分數最高者為先；再看對賽得失球，然後是對賽得球。

2. 得失球：其次會看同分球隊在3場分組賽的得失球總數，如仍相同，會再看總得球，下一步就是公平競技分，累積愈少紅、黃牌愈高分。

3. 世界排名：如果對賽成績和得失球均雷同，便會以世界排名決定出線球隊，由世界排名較高一隊出線。目前佛得角排63，是H組內最低一隊，因此要計到世界排名便很輸蝕。

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各組積分榜及下一輪賽程：