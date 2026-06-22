2026世界盃｜埃及3：1反勝新西蘭取隊史首勝　沙拿獻1入球1助攻

2026世界盃G組，埃及以3：1反勝新西蘭，芬恩蘇文上半時頭槌破門為新西蘭取得領先，下半時，穆斯塔法薛高（Mostafa ZIKO）、沙拿（Mohamed SALAH）、馬莫特查斯古特（Mahmoud TREZEGUET）三人入球為埃及3：1反超對手，獲得隊史世界盃上首場勝利。



新西蘭與埃及首輪均戰平，今場雙方經過短暫試探後，開始出招。新西蘭堅持利用身高優勢，高舉高打的簡單戰術，並在防守端對埃及兩位核心進攻球員沙拿（Mohamed SALAH）及馬莫殊（Omar MARMOUSH）做出特別關照。埃及則是在傳控技術上更加出色，不過陷入強隊射門數多而不能形成得分的困境。

13分鐘，伊利亞祖斯（Elijah Just）左路勁射被撲出從而獲得角球，芬恩蘇文從尾柱位甩開防守人跑到中間，高高跳起白頭槌破門，新西蘭1：0領先埃及。

芬恩蘇文頭槌首開記錄。（路透社）

埃及在上半時末段頻繁發動攻勢，35分鐘，埃及開出戰術娥眉月頂定位球，馬莫殊（Omar MARMOUSH）踩一腳讓沙拿射門，惜偏出左側門柱。41分鐘，埃及被動換人，拉米拉比亞（Ramy RABIA）換下受傷的正選中堅咸迪法菲（Hamdy FATHY）。45分鐘，安馬阿梳亞（Emam ASHOUR）門前搶射偏出。即使埃及獲得更多射門機會，但上半時未能追和比數，新西蘭成功帶著1球領先返回更衣室。

馬莫殊持球時會吸引多位新西蘭防守人。（路透社）

易邊後，埃及「撳掣」，第一輪攻勢已形成威脅，直到58分鐘，穆哈密漢尼（Mohamed HANY）45度角傳入禁區，穆斯塔法薛高頭槌破網，將比數追和至1：1。入球後，埃及進攻起勢，67分鐘，埃及打出一連串配合，沙拿燙射幫助埃及反超比數，埃及2：1新西蘭。82分鐘，沙拿開出左側角球，馬莫特查斯古特前點頭槌破門，埃及3：1新西蘭殺死比賽。

沙拿今場交出1入球1助攻成績單。（路透社）

埃及今場全取３分後兩戰得4分，暫從G組中脫穎而出排第一，下輪將戰伊朗，出線機會高唱入雲。新西蘭目前得1分，下戰將面對歐洲紅魔比利時，兩隊皆未曾贏波必有惡鬥。

其餘分組積分榜及第二輪賽程：