體操｜中國男子隊戰亞錦成年及青年賽獲6金　張博恆掃5單項獎牌

中國男子體操隊於第13屆亞洲體操錦標賽及第19屆亞洲青年體操錦標賽獲得6面金牌。



【本文轉載自中國新聞網】

18日開賽首日，中國隊奪得亞錦賽男子團體冠軍，張博恆以85.298分榮獲男子個人全能金牌。20日的比賽，中國隊再有楊皓楠勇奪吊環金牌。

中國隊奪得亞錦賽男子團體冠軍。（新華社）

亞洲體操錦標賽男子團體賽中國隊比賽精華：

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加冕「全能王」後，張博恆在雙槓決賽延續強勢，槓上動作乾淨利落，以14.933分摘得金牌。隨後的單槓，他再添一銀，加上之前在吊環和鞍馬均獲銀牌，他在亞錦賽奪得3金3銀。

壓軸的單槓決賽競爭特別激烈，罕見出現多個高分。日本選手前田楓丞率先登場，以一套高難度動作獲得14.300分；隨後張博恆發揮穩健，拿到15.000分；最後出場的中華台北選手唐嘉鴻更勝一籌，以15.500分的超高分斬獲金牌。

此次比賽，26歲的菲律賓體操名將卡洛斯尤洛（YULO Carlos Edriel）和18歲的弟弟「小尤洛」（YULO Karl Jahrel Eldrew）一同參賽。卡洛斯尤洛獲得亞錦賽自由體操冠軍，弟弟獲得季軍。

唐嘉鴻（中）於男子單槓奪冠，張博恆（左）和前田楓丞（右）分奪銀銅。（新華社）

亞青賽方面中，中國男子隊力壓日韓等對手，以241.458分奪得團體冠軍，日本獲得亞軍、印度獲得季軍。日本的西原一輝、韓國的金泰陽及中國的楊蘭斌分別獲個人全能項目前三名。

來自貴州遵義的陳俊吉於主場參加亞青賽，以13.566分奪得吊環金牌，他說：「這次比賽自己超常發揮，因為家人到場觀賽讓我更有勁。」女子組比賽將於25日展開，參賽運動員已陸續抵達遵義。