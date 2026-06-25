EFX24健身室斥7位數直播Now TV世界盃 創SportLounge+Gym增凝聚力

直播世界盃｜可有想過，健身室內都可以觀賞世界盃直播？近年香港消費市場疲弱，各行各業絞盡腦汁、各出奇謀吸客。然而，在競爭極度激烈的24小時健身市場中，本地品牌EFX24卻逆市跑出。EFX24創辦人及集團主席譚耀倫（Gallen）決心要打破傳統健身室的單一模式，斥七位數巨資引入Now TV世界盃賽事直播，首創「Sport Lounge＋Gym」概念，誓要建立專屬「Gym友」的歸屬感，重新定義了24小時健身中心，開啟業界的新篇章。到底這個破格的構思是如何誕生？背後是個怎樣的故事？



EFX24創辦人及集團主席譚耀倫（Gallen）決心要打破傳統健身室的單一模式，斥七位數巨資引入Now TV世界盃賽事直播。（夏家朗 攝）

EFX24｜首創Sport Lounge＋Gym概念 沉浸式運動體驗

甫進位於小西灣的EFX24旗艦店，最吸睛的莫過於約1,000平方呎的「Sports Lounge」，其超過180吋的巨型LED屏幕，正播放著Now TV世界盃的精華回顧，現場有不少Gym友看得入迷。Gallen指，整個區域可以同時容納50人觀賽。

為了將運動氛圍推向極致，場內四周更展出了多款體育收藏品，當中不少更是Gallen的私人珍藏，如Kobe Bryant簽名球衣、F1簽名海報及足球名將簽名、「大力神盃」等，讓大家打卡，猶如置身在頂級的體育俱樂部之中。

EFX24｜斥七位數引入Now TV世界盃直播 填補酒吧空缺時段

球迷半夜觀看球賽，大多會選擇酒吧，但Gallen卻看準了24小時健身中心的獨特優勢，嘗試改變大家睇波的習慣。傳統酒吧有營業時間限制，很多大型國際賽事往往在深夜、凌晨及早上進行，EFX24正填補了這個市場缺口。為了實現這個構思，Gallen更不惜斥七位數巨資購買Now TV商用直播版權，讓會員可在全港分店中隨時觀看世界盃直播。

對於這個大膽的決定，Gallen表示最初是為了提升健身中心的凝聚力：「我認為做運動的地方不只是跑跑步、做做重量訓練。當會員休息時可以欣賞賽事，其實會大大增加他們對健身室的歸屬感。」

談到回報，Gallen亦顯得充滿信心，但他坦言看重的並非短期利益，而是希望這些設施能「留客」，同時讓EFX24的定位更加清晰，證明品牌極度注重客戶體驗。

早前日本隊決戰突尼西亞，大批球迷齊集Sport Lounge觀賽，現場人頭湧湧，氣氛非常熱鬧。（官方圖片）

傳統酒吧有營業時間限制，很多大型國際賽事往往在深夜、凌晨及早上進行，EFX24正填補了這個市場缺口。（夏家朗 攝）

EFX24｜NBA、F1延續體育Now TV直播熱潮 建立運動愛好者基地

Gallen透過EFX24凝聚社區、建立會員歸屬感的信念似乎不會隨著世界盃落幕而結束，對他而言，世界盃只是一場推動運動文化的序幕。他熱誠地分享，當世界盃完結後，團隊已計劃好延續這股「睇波」熱潮，繼續透過Now TV全面轉播足球4大聯賽、NBA、網球大滿貫及F1等多元化賽事，讓健身室成為一個真正屬於體育愛好者的基地。

EFX24｜全港唯一「全直營」模式 若管理不善再好設施都變災難

正因這份對客戶體驗的執著，EFX24很快便在健身圈掀起迴響。EFX24現時有超過一半的活躍會員，均是從其他健身室「轉會」而來，Gallen亦分享了當中的成功之道：「硬件很容易被複製，但管理文化卻無法複製。如果管理不善，再好的設施都會變成災難。」

EFX24摒棄了傳統的「特許經營」，是全港唯一採用「全直營」模式的大型24小時健身品牌，這意味著所有分店的細節——由選址、裝修、聘請員工到購買清潔用品，均由團隊統一決策，確保每一間分店的服務與衛生標準一致。這種模式可謂極之考驗精力。

Gallen認為有完善服務的場地才能留住客人：「好多香港24小時健身中心，甚至連前台都沒有，就這樣讓你進場自己做。但我們不是，平時我們都有2至3個員工協助會員。」

EFX24｜世界級別衛生標準 獨有健身器材專用抹布

除了完善的服務，團隊對於細節上的管理亦一絲不苟。在器材上，EFX24擁有紅外線桑拿、HYROX官方認證的專用器材，均是他們率先引進香港；在衛生方面，更採用世界級別的消毒標準，場內全面使用由Gallen創立、通過歐盟認證的消毒品牌AQUA PRO+TECH產品，甚至配備坊間絕無僅有的健身器材專用抹布，確保場地時刻保持最高水平的潔淨度。

Gallen強調，這種極致的追求並非一朝一夕的事：「過去三年，我們從未停止進步。由擴展場地空間、升級器材，到增設運動娛樂設施、HYROX專區及紅外線桑拿等配套，全都是團隊不斷改善與提升的成果。」

EFX24｜逆市擴張近20間分店 以企業力量撐起本地體育生態

憑藉卓越的口碑與「留客」策略，EFX24在短短3年內已迅速擴張至近20間分店。儘管現時香港經濟疲弱，商舖租金波動，EFX24的分店均是每區最核心、交通最便利的位置，甚至涵蓋當區最大型的商場。對此，Gallen謙稱，品牌有幸得到不少大型發展商的青睞與信任，才能順利在這些優質商場落戶。

分店網絡日漸壯大，Gallen預期在2028年將分店數目擴展至50間，並期望會員人數能突破8萬至10萬人的里程碑。不過，比起這個宏大的商業願景，他更希望藉著EFX24不斷擴大的影響力，去帶動整個香港的體育生態與運動文化。EFX24積極將資源回饋體壇，現時不但為本港多支球隊及精英運動員免費提供訓練場地，更特別為退役運動員提供生涯規劃與就業配對，讓他們有機會加入公司出任不同崗位，為凝聚社區以及本地運動員盡一分力。