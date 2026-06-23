美斯靚老婆見證愛郎創歷史　大仔已高過媽咪幼子勁似爸爸︱世界盃

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）對奧地利梅開二度，6戰世界盃累積18個入球，改寫世界盃最高入球紀錄，獨領射手王寶座，他的太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）再次帶同三子見證愛郎開創歷史一刻，上屆美斯在頒獎禮後的全家福大家應該仍未忘記，3年半過去他的兒子們均長高不少，8歲的幼子Ciro酷似爸爸，跟美斯如「餅印」一樣。



安東莉娜再次帶周三個兒子睇美斯比賽，見證丈夫丙創歷史。（IG）

安東莉娜不愛足球 今屆仍次次入場支持美斯

家人就是美斯的最強後盾，與他青梅竹馬的太太安東莉娜就算對足球無甚興趣，依然非常支持丈夫的足球事業。今屆世界盃決賽周，阿根廷首仗對阿爾及利亞，安東莉娜帶同三個兒子Thiago、Mateo、Ciro入場觀戰，4人均穿上阿根廷主場球衣，她在Instagram上載照片和留言說：「阿根廷加油！！！！美斯，我們一直與你一起，你真是了不起！」

在家人支持下，快將39歲的美斯對阿爾及利亞大演帽子戲法，是他在世界盃決賽周的第一次，同時追平高路斯的決賽周入球紀錄，以16球並列歷史射手榜首位。

美斯大仔高過媽咪幼子勁似爸爸

阿根廷分組賽第二輪對奧地利，安東莉娜和兒子們再次入場，今次他們穿上阿根廷深藍色的作戰戰衣，見證美斯梅開二度，將世界盃決賽周的個人入球紀錄改寫至18球，獨攬歷史射手王寶座。安東莉娜在帖文中窩心地說，「能夠一次又一次見證你創歷史，真是極大榮幸。」

今日這張新照片清晰可見，站在安東莉娜身邊的13歲長子Thiago已經高過媽媽，10歲的次子Mateo長胖不少，而8歲的幼子Ciro愈來愈似爸爸，跟美斯如「餅印」一樣。

2022世界盃美斯領阿根廷奪冠賽後全家福。（IG）

美斯3子同在國際邁亞密梯隊受訓

看着美斯3個兒子在3年半間快高長大，又到世界盃才頓覺時光飛逝，回看上屆賽後全家福，當時Mateo和Ciro仍很幼小，如今已開始有少年味道。

美斯3個兒子均追隨爸爸腳步，從小開始踢波，目前均在美斯效力的美職聯球隊國際邁亞密梯隊學習。長子Thiago目前在U14梯隊，司職中場；次子Mateo在U11梯隊踢前鋒；年紀最小的Ciro在U8，早前他在一次賽事中射入一記遠程炮成為話題，獲頒賽事MVP。C朗長子Cristiano Ronaldo Jr已晉身葡萄牙U16梯隊，美斯兒子們同樣具備足球天份，美斯與C朗的球王之爭有機會延續至下一代。

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