世界盃｜夏蘭特偕隊友與全場玩「維京划船」　豪言：我是入球專家

當夏蘭特與隊友一起和全場球迷大玩「維京划船」（Viking Row），場面既瘋狂又溫馨，就知道挪威對於以3：2險勝塞內加爾，提升鎖定32強席位，是多麼的欣喜若狂。

相隔28年再次晉級淘汰賽，挪威下場將對法國，決定I組首名誰屬，意味着兩大神鋒夏蘭特及麥巴比將直接對決。夏蘭特不諱言自己是「入球專家」，但對於世界盃的前路也不能得意忘形。



挪威擊敗塞內加爾，鎖定32強席位，職球員與球迷一起大玩「維京划船」，場面震撼又有趣。（路透社）

挪威擊敗塞內加爾，鎖定32強席位，職球員與球迷一起大玩「維京划船」，場面震撼又有趣。（路透社）

挪威對上一次參與世界盃是1998年，當屆晉級16強，今屆是28年之後再次晉級淘汰賽，眾將賽後非常興奮，與全場的挪威球迷一起大玩「維京划船」，由隊長奧迪加特擔任鼓手「指揮」隊友，夏蘭特與隊友玩得不亦樂乎，場面非常震撼。

值得一提的是，挪威開賽兩連勝，目前已錄得連續12場勝仗的驕人戰績，夏蘭特坦言這一波連勝振奮人心，「身為挪威人，我感到驕傲」，但亦表示不能掉以輕心，因為前路依然長路漫漫：「相隔28年再次晉級淘汰賽，的確值得高興。但我們會贏世界盃嗎？不啊！」

隊長奧迪加特擔任鼓手，夏蘭特「划」得不亦樂乎。（路透社）

下仗挪威對法國將力爭I組首名，若首名晉級32強，將遇上C/D/F/G/H組的最佳第三名，夏蘭特談到「挪法戰」：「入球是我的專業。我的確很擅長入球，而且甚為幸運，我也不知道自己怎樣做到，就是現場這樣子。」