體操｜中國反超日本奪亞錦賽女子團體冠軍　柯沁沁個人全能稱后

第13屆亞洲體操錦標賽25日在貴州遵義迎來女子項目首日比賽，中國隊摘得女子團體冠軍，日本隊獲亞軍，韓國隊獲季軍；中國選手柯沁沁獲得個人全能冠軍。



當日19時，中國女子體操隊第四場登場，同日本、韓國等亞洲傳統體操強隊同台競技。中國隊派出張清穎、柯沁沁、張怡涵、杜思雨、邱祺緣5名選手參賽。

中國隊奪得亞錦賽女子團體冠軍。（新華社）

亞洲體操錦標賽女子團體賽中國隊比賽精華：

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團體第一輪比賽結束後，中國隊分數暫列日本隊之後；第二輪高低槓項目上，中國隊選手迅速調整狀態，總分實現反超；第三輪平衡木項目中，中國隊表現優異，張清穎獲得15.333的高分，隨後在自由體操項目上，中國隊繼續保持穩定發揮，四輪總成績定格在168.498分，排名第一。

柯沁沁在跳馬、高低槓、平衡木和自由體操項目上均有不俗表現，個人全能總分56.299分奪冠。

中國選手柯沁沁（中）奪下體操個人全能冠軍。（新華社）

烏茲別克51歲體操名將舒素雲天娜（Oksana Chusovitina）也參加本次亞錦賽。作為世界體壇現役年齡最大的體操運動員，她主攻跳馬項目，兩跳分別獲得13.066分和13.099分，雖難度係數不及巔峰時期，但完成質量依舊出色。

今天我只想做穩定的動作來進入決賽，在決賽中我希望能完成更高難度的動作。

舒素雲天娜賽後受訪時說，自己參賽是因為熱愛體操並享受其中，眼下完全沒有退役的打算。

此次體操亞錦賽女子項目將於28日結束，將角逐跳馬、高低槓、平衡木、自由體操四大單項冠軍。

烏茲別克51歲體操名將舒素雲天娜。（新華社）

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