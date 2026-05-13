2026亞運乒乓球｜中國乒協公告選拔辦法　樊振東入選機會微乎其微

【乒乓球】5月12日，中國乒協在官網公布了名古屋亞運會乒乓球項目運動員、教練員參賽選拔辦法。



根據亞運會乒乓球項目參賽規程，國乒男隊共計將派出5人陣容參加本屆亞運會男單、男雙、男團和混雙項目，在這5人中，至多各2人可以報名參加男、女單打比賽，至多各2對（4人）可以報名參加男、女雙打、混雙比賽。

根據本月25日公布的單打世界排名，王楚欽已確定獲亞運會參賽名額。（WTT圖片）

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根據中國乒協公布的男隊選拔辦法，本屆亞運會參賽陣容除了要「全面鍛鍊2028年洛杉磯奧運會隊伍，同時還需要為2032年布里斯班奧運會發現和培養新人」。

而細化到具體條款，5人中的前三人需要參考本月25日公布的單打世界排名，根據目前趨勢來看，王楚欽、林詩棟、溫瑞博已經確定拿到名額。在這三人之外，剩餘兩個名額中的一個需要參考雙打、混雙綜合排名，在國乒男隊成員中，雙打經驗豐富、排名較高的黃友政將是這一名額的最有力爭奪者；最後一個名額的選拔細則較為籠統，男隊主教練王皓稱需

統籌考量運動員的打法特點以及雙打、混雙競技能力與培養潛力等因素，經集體討論並徵求相關專家意見後確定。

從倫敦世乒賽團體賽參賽人員的表現上來看，梁靖崑拿到這一名額，繼續扮演團隊「壓艙石」角色的概率較大。

梁靖崑拿到亞運會最後參賽名額的概率較大。（Getty Images）

需要注意的是，相比於剛剛結束的倫敦世乒賽團體賽參賽陣容選拔辦法，本屆亞運會選拔辦法中並未有往屆大賽男單冠軍直接入選的細則，這意味着正在海外征戰的巴黎奧運會男單冠軍、十五運會男單冠軍樊振東並不能獲得直通資格，再加上樊振東闊別世界排名已久，從本屆世乒賽男隊陣容選拔標準來看，樊振東無緣名古屋亞運會幾乎已成定局。

正在海外征戰的樊振東無緣愛知-名古屋亞運會幾乎已成定局。（Getty Images）

最後一個名額的「統籌考量」儘管模糊，但倘若將其與「雙打、混雙競技能力」、「培養潛力」、「為2032年布里斯班奧運會發現和培養新人」等表述結合在一起看，樊振東出戰本屆亞運會僅剩微乎其微的「理論可能」。

儘管樊振東的缺席讓國乒男隊的實力受到較大損失，但國乒仍有極大把握囊括全部亞運金牌。需要注意的是，如今的國乒男隊正處於新老交替的關鍵期，在剛剛過去的倫敦世乒賽中，儘管國乒成功奪得男團冠軍，但同樣也暴露出新人大賽經驗不足、能力尚不足以成為國家隊中流砥柱的現實問題。

國乒男團決賽中戰勝日本隊，延續了連冠腳步。（Getty Images）

從新老交替和新人成長的角度上來說，本屆亞運會參賽人員選拔辦法中刪掉往屆大賽男單冠軍直接入選的細則其實無可厚非——「人須在事上磨，方立得住」，無論是21歲的林詩棟、黃友政，還是19歲的溫瑞博，都需要在今後一段時間內儘可能多地積累大賽經驗，而競爭環境相對緩和的亞運會，無疑將是年輕一代成長路上最好的「磨刀石」。

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