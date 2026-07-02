世界盃2026｜葡萄牙對克羅地亞32強戰開賽在即　傳C朗將先列後備

【世界盃】2026年7月1日，根據葡萄牙隊近期訓練的觀察顯示，41歲的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）可能在32強賽對陣克羅地亞的淘汰賽中被安排後備待命。這一調整被外界廣泛視為其競技狀態與球隊戰術體系存在衝突，教練團計劃將他作為下半場的「終結武器」使用。



在剛剛過去的美加墨世界盃小組賽階段，葡萄牙隊以1勝2和、小組第二名出線，C朗拿度三場小組賽全部正選上場並打滿全場。但在首戰被剛果民主共和國逼和後，C朗拿度的個人狀態曾飽受質疑。

葡萄牙隊長C朗拿度參加球隊訓練。（路透社）

C朗拿度代表葡萄牙在世界盃小組賽的場上表現

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葡萄牙本土媒體及球迷投票結果顯示，超過七成支持讓年輕球員頂替C朗拿度正選上場，而葡萄牙隊主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）在小組賽結束後也曾公開表示「不排除輪換調整」，並暗示可能將C朗拿度的出場時間控制在45至60分鐘。

儘管從情感上講，讓C朗拿度後備待命無法滿足廣大球迷的期待，但從球隊技戰術層面上看，41歲的C朗拿度體能持續下滑，已經無法滿足主帥馬天尼斯推行的4-3-3全技術流高位逼搶體系，其前場逼搶覆蓋率較戰術標準低約30%，正選上場時會拖慢球隊攻防轉換節奏。

數據對比顯示，年輕攻擊群祖奧菲歷斯（Joao Felix）、干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）正選上場時，葡萄牙前場高壓逼搶覆蓋率可達72%，遠高於C朗拿度正選上場時的41%。

葡萄牙足球隊在比賽中進攻畫面。（Reuters）

從葡萄牙隊目前的戰術計劃看，馬天尼斯計劃採用「雙軌制」戰術：對陣密集防守的弱隊讓C朗拿度正選上場負責禁區終結；面對克羅地亞這類強對抗球隊，則需要先使用跑動能力更強的年輕球員衝擊，最後30分鐘再派C朗拿度利用其終結能力收割比賽。葡萄牙隊教練組亦希望藉此保護老將、降低受傷風險，並保留其關鍵場次的衝刺能力。

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