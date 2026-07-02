世界盃2026｜卡尼自信狀態Fit爆　杜慈擔心作客墨西哥高原難捱

英格蘭在2026世界盃32強對剛果民主共和國時，7分鐘便先失一球，憑藉隊長哈利卡尼（Harry Kane）下半場尾段挺身而出起孖，以2：1驚險反勝對手，殺入16強。三獅神鋒賽後豪言自己「狀態一如既往的好」，但領隊杜慈（Thomas Tuchel）卻已開始為下一場對東道主墨西哥的硬仗擔憂。



今場比賽剛果民主共和國在領先後築起銅墻鐵壁，三獅軍團直到75分鐘才由哈利卡尼追和比數。86分鐘，後備入替的哥頓（Anthony Gordon）再度助攻哈利卡尼射入奠勝一球，英格蘭死裏逃生。賽事期間哈利卡尼還曾於禁區內被剛果民主共和國門將馬柏斯（Lionel Mpasi）絆倒，但最終球證並未判給英格蘭十二碼，該判罰賽後備受爭議。哈利卡尼至今射入5個入球，神射手榜上1球之差緊咬美斯與麥巴比。

2026世界盃32強淘汰賽，哈利卡尼在對陣剛果民主共和國時上演梅開二度。（路透社）

哈利卡尼賽後充滿自信地表示：「我感覺狀態前所未有的好，最終，當我踏上球場的那一刻，我知道所有幕後付出的努力都會讓我為重要時刻做好準備。今天場上的情況正是如此。」

今場為哈利卡尼送上兩次助攻的哥頓賽後透露，將球傳給哈利卡尼是球隊既定戰術，他堅信球隊會取得勝利：「我從沒想過他們會贏我們。我知道我們會贏，因為我信任場上的每一個人，也知道我們訓練有多刻苦，我們按照訓練的方式比賽，而且我們拼盡全力，我們盡量打得直接一些，讓對手消耗更多體力，然後把球傳給哈利卡尼。」

哥頓對老大哥讚不絕口：「他一觸球，球就入了，我當時就已經開始慶祝了，任何人都能入好球，任何達到這個水平的球員都能把球射入球門上角，但他每天、每場比賽、訓練中都能做到這一點，這才是最驚人的。他的水平真的非常高。」

哥頓今場比賽為大哥哈利卡尼送上兩個助攻。（路透社）

驚險過關之後，英格蘭將在16強賽移師墨西哥城阿茲特克球場挑戰東道主之一的墨西哥，除了要應付全場狂熱的主場球迷，當地超過2200米的高海拔高原氣候，讓主帥杜慈十分擔心，「我們將面臨很多障礙。更不用說高原作賽肯定會是一個很大的劣勢，因為我們不可能在4天內適應高海拔。這根本不可能，而且可能會遇到更多困難。但我們已經做好了準備，或許我們正需要它。我們現在擁有理想的平台，當困難來臨時，我們能夠找到答案。」