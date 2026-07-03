世界盃2026｜西班牙3：0輕取奧地利　奧耶沙巴爾起孖躋身16強

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間周五（7月3日）舉行32強淘汰賽，西班牙對奧地利。全場佔據主動的西班牙憑後衛樸路（Pedro Porro）的入球，以及前鋒奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）上下半場各入一球，以3球擊敗奧地利。

西班牙躋身16強後，將面對葡萄牙與克羅地亞的勝方。



今場佔盡上風的西班牙很快就入局，多次向奧地利的大門發動攻勢。去到36分鐘，奧耶沙巴爾接應效力車路士後衛古古列拿（Marc Cucurella）的地波妙傳輕鬆射入。西班牙其後更有罰球射中門楣，惟未能增添紀錄，領先一球入更衣室。

去到66分鐘，效力英超熱刺的樸路接應巴爾拿（Alex Baena）的左路傳中近門頂入。西班牙領先到兩球。

戰至89分鐘，古古列拿再在左路交出美妙助攻，奧耶沙巴爾近門射入。西班牙3:0鎖定勝局。

奧耶沙巴爾今場梅開二度，在今屆世界盃決賽周已射入4球。至於決賽周前受傷至最後關頭才復出的18歲新星耶馬（Lamine Yamal），今場雖然沒有入球及助攻冇，但憑藉全場5次扭波過人及傳球成功率高達90%，賽後獲選為今屆最佳球員。耶馬歷來9次代表西班牙在國際賽正選都全部贏波。

西班牙今仗贏波亦破除了宿命，自2010年南非世界盃奪冠後，西班牙便未嘗在淘汰賽勝出的滋味，2014年分組賽出局，2018及22年均在16強互射12碼階段出局，分別射輸給俄羅斯及摩洛哥。