美國對比利時2026世界盃16強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，美國對比利時於7月7日香港時間上午8時，於Seattle Stadium舉行，Now618/616直播播放。
美國對比利時直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月7日上午8時
美國隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬特端納（Matt Turner）
24 馬特費斯（Matt Freese）
25 基斯巴迪（Chris Brady）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest）
3 基斯李察士（Chris Richards）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson）
13 添列姆（Tim Ream）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman）
18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie）
23 約瑟史哥利（Joe Scally）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams）
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）
15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi）
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）
19 夏治胡禮（Haji Wright）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah）
26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF）
比利時隊 | 球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）
13 米克彭達斯（Mike Penders）
後衛：
2 迪巴斯（Zeno Debast）
3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
16 高尼迪溫達（Koni De Winter）
18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
6 韋素（Axel Witsel）
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
20 雲拿根（Hans Vanaken）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）