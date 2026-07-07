世界女排聯賽香港站｜意大利夫添應戰　中國女排力爭總決賽席位

世界女排聯賽（Volleyball Nations League，簡稱VNL）香港站周三（8日）開鑼，6支參賽球隊的教練及代表今日（7日）出席賽前記者會，「世一」意大利今站派出主力應戰，教練維拿斯高（Julio Velasco）表示在香港站力爭總決賽席位；中國女排教練趙勇則期待球隊在香港站的表現。



（夏家朗攝）

世界女排聯賽香港站即將一連5日在啟德體藝館上演，6支參賽球隊的教練及隊長今日出席賽前記者會。巴黎奧運金牌隊伍意大利再度來港，上兩站出戰巴西站及菲律賓站，皆以副選出戰，今站前暫得6勝，位列排名榜第三。

香港站參賽隊伍的隊長合照。（夏家朗攝）

意大利派出主力應戰，伊高露（Paola Egonu）、奧露（Alessia Orro）、丹妮絲（Anna Danesi）等球員，戰畢意大利聯賽後休息，今站悉數歸隊，亦是今季初次「夫添」上陣。意大利教練維拿斯高今站以總決賽為目標。

「香港站是我們首次以完整陣容出賽，眾將休息後歸隊，如今全員齊集香港，我們集中拿下兩場勝仗，以月尾澳門總決賽的資格為目標。」

意大利教練維拿斯高。（夏家朗攝）

萬眾矚目的中國女排，目前女排聯賽排名第8，周三首戰將對加拿大，中國隊主帥趙勇表示很高興再度來港，力爭總決賽資格。趙勇指香港站4場的對手實力無庸置疑，中國隊必須以「去拼」的心態應戰，同時期待中國女排在香港隊的表現。