U23田徑亞錦賽｜中國隊首日狂攬7金　李智炘姜澤昊包攬鐵餅冠亞軍

2026第一屆亞洲U23田徑錦標賽，周四（9日）在內蒙古自治區鄂爾多斯市開賽，中國隊收穫7金、4銀、2銅共13枚獎牌，在獎牌榜領先。



上午進行的女子鏈球決賽中，中國選手包攬冠亞軍，迎來「開門紅」。王紫奕以71米04的成績摘得本屆賽事首金；方伶在多輪試投中實現自我突破，以70米88刷新個人最好成績，收穫銀牌。隨後進行的男子鏈球決賽中，李子旭為中國隊再添一金，許錚收穫銅牌。

男子鏈球決賽中，李子旭為中國隊再添一金。（央視影片截圖）

晚間賽事高潮迭起，中國選手多點開花。馬英龍在男子三級跳遠項目中技壓群雄，強勢奪金；危菱俠在女子撐杆跳高賽場摘得桂冠。投擲賽場再傳捷報，李智炘、姜澤昊包攬男子鐵餅冠亞軍。在女子3000米障礙賽中，楊屹婷、劉雨馨表現出色，分獲金銀牌。短跑賽場，薛坤芷與劉峽君分別在女子100米決賽中摘金、奪銅；在4x400米混合接力決賽中，中國隊獲得銀牌。

在4x400米混合接力決賽中，中國隊獲得銀牌。（央視新聞）

據了解，本次賽事是亞田聯首次設立的U23年齡組專項賽事，共吸引亞洲26個國家和地區的300餘名青年運動員參賽。在賽前新聞發布會上，亞洲田徑聯合會主席達蘭介紹說，該賽事旨在為從青年組邁向成人組的運動員提供關鍵的國際比賽歷練，幫助他們積累經驗、提升信心，邁向更高水平。