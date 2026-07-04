名古屋亞運｜中國田徑名單出爐　謝震業、吳艷妮領銜72人出征

7月3日，中國田徑協會公示2026年愛知-名古屋亞運會田徑項目參賽運動員名單，共有72名中國田徑運動員入選，其中梁小靜、施君豪、梁寶棠、孔瑩鎣、吳昊霖、陳歆璇六名廣東選手將在亞運會賽場展現廣東田徑的風采，十五運會女子100米欄冠軍劉景揚無緣名單，在十五運會斬獲三塊金牌的國內女子400米欄第一人莫家蝶則遺憾因傷落選。



【本文轉載自羊城晚報】

中國田徑隊此次擬派出男、女各36人參加名古屋亞運會田徑項目比賽，男子選手中，包括男子200米亞洲紀錄保持者謝震業，王文傑、邢家梁、李晨洋和豐配友等本賽季分別刷新男子10000米、男子鉛球、男子撐竿跳高和男子馬拉松全國紀錄的選手同樣位列其中。

男子200米亞洲紀錄保持者謝震業。（Getty Images）

女子選手中，2022年俄勒岡田徑世錦賽女子鐵餅冠軍馮彬入選，賽季大幅刷新女子標槍亞洲紀錄的小將嚴子怡確認參賽，新科女子撐竿跳高亞洲紀錄保持者牛春格和女子鏈球亞洲紀錄保持者趙傑也在參賽名單中。

剛剛在全國田徑冠軍賽中奪冠的吳艷妮則將與林雨薇代表中國隊出戰女子100米欄項目。

中國男女4×100米接力隊派出以老帶新的陣容，大賽經驗豐富的老將謝震業、葛曼棋、梁小靜將帶領陳妤頡、吳昊霖、陳歆璇等年輕選手征戰短跑/接力項目。

中國田徑亞運會詳細名單：

名古屋亞運中國田徑隊男子出征名單。（中國田徑協會官網）

名古屋亞運中國田徑隊女子出征名單。（中國田徑協會官網）

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