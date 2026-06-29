「跨欄女神」吳艷妮因賴床罕見素顏出賽　12.99秒奪冠仍不滿意

內地「跨欄女神」吳艷妮，向來以精緻妝容亮相的她，在2026年全國田徑冠軍賽暨名古屋亞運選拔賽中，因睡過頭「素顏出賽」，儘管最終仍在女子100米跨欄決賽跑出12秒99，奪下冠軍，但吳艷妮仍表示對自己的表現不滿意。



12秒99搶下亞運門票

綜合內媒報導，本屆全國田徑冠軍賽6月26日至28日在山東日照舉行，女子100米跨欄決賽競爭激烈。吳艷妮在逆風0.7米／秒的情況下，以12秒99率先衝線，僅以0.01秒之差擊敗跑出13秒00的林雨薇，驚險摘金，姜李韻喆則以13秒04獲得季軍。前四名選手皆刷新本季最佳成績。

向來以精緻妝容亮相的吳艷妮，因睡過頭「素顏出賽」。（微博@孟巍威猛）

雖然成績刷新個人本季最佳成績，並成功取得名古屋亞運參賽資格，賽後受訪時，吳艷妮對自己的表現仍不滿意。她表示：「這次沒有跑得好，但是也拿了冠軍，也是對喜歡我的人的一種小回報，我後面會越來越好的。」她也強調，自己確實具備突破13秒的實力，認為若預賽沒有受到逆風影響，成績還能更快。

「跨欄女神」吳艷妮社交平台相片▼▼▼

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罕見素顏！認賴床睡過頭

除了比賽成績，吳艷妮也分享預賽前的一段小插曲。她透露，因為比賽時間太早，自己一時賴床睡過頭，起床後乾脆放棄平時的妝容，

想說算了，不化妝了，直接素顏上場，準備活動做到一半就去比賽了。

儘管如此，她仍在預賽跑出13秒12，以第一名之姿晉級決賽。

現年28歲的吳艷妮出生於四川自貢，主攻女子100米跨欄，目前效力四川田徑隊及國家田徑隊。她曾於2024年全國田徑冠軍賽跑出個人最佳12秒74，並於2025年世界田聯室內錦標賽創下女子60米跨欄8秒01的全國紀錄。

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