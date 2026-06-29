體操｜亞錦成年及青年賽女子單項決賽　中國隊單日獲3金2銀2銅

第13屆亞洲體操錦標賽、第19屆亞洲青年體操錦標賽女子單項決賽，周日（28日）在貴州省遵義市奧體中心收官。中國隊張清穎奪得成年組平衡木冠軍，張怡涵榮獲成年組自由體操冠軍，陳紫嫣勇奪青年組平衡木冠軍。



當日進行了平衡木和自由體操兩個單項的決賽。在亞錦賽中，張清穎以15.266分奪得平衡木金牌，柯沁沁以15.100分奪得銀牌，韓國隊黃瑞賢以14.733分獲得銅牌。自由體操金牌由中國隊張怡涵以14.066分斬獲，日本隊杉原愛子以13.900分獲得銀牌，中國隊張清穎以13.366分收獲銅牌。

中國隊張清穎奪得成年組平衡木冠軍。（新華社）

亞洲體操錦標賽女子單項決賽中國隊比賽精華：

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在亞青賽中，中國隊陳紫嫣以14.600分收獲平衡木金牌，鍾圻以13.666分收獲銀牌，日本隊中島葉夢以13.600分獲得銅牌。日本隊藤後七海及小川莉昊同獲13.466分，並列獲得自由體操金牌，銅牌由中國隊鍾圻以13.066分收入囊中。

張清穎賽後表示：

這次全隊所有人發揮都很好，年輕隊員進步也特別明顯。我對自己身體的控制、心態調節，對比去年的水平提升很大，隊員之間彼此配合默契，隊內氛圍特別融洽，這次比賽打得非常開心。接下來我會認真踏實訓練，保持穩定的競技狀態，爭取更多突破。

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