桌球冠軍聯賽｜趙心童爆冷出局無緣32強　中國仍有10人成功晉級

2026年桌球冠軍聯賽（排位賽）當地時間7月9日在英國李斯特繼續首階段較量。中國軍團3人出戰，均未能突圍。其中，現世界排名第三位的趙心童在第1小組取得兩勝一平的戰績，但因一個淨勝局之差最終爆冷出局，無緣32強。



桌球冠軍聯賽（排位賽）是桌球著名短局賽。本次冠軍聯賽共分三個階段進行，第一階段將128名參賽球員分為32組，每組4人進行循環賽，小組第一晉級32強，參加第二階段的比賽。

趙心童與基斯和西蒙布萊克威爾同組，比賽前兩輪一如既往以凌厲的進攻掌控全局。（影片截圖：X@WeAreWST）

趙心童當日於第1小組登場，與他同組的有基斯（David Grace）和西蒙布萊克威爾（Simon Blackwell）兩位英格蘭球手以及另一位中國球手高陽。比賽前兩輪，趙心童一如既往以舒展凌厲的進攻掌控全局。首戰3：0完勝西蒙布萊克威爾，擊出精彩的單杆140分；次役再獻上單杆破百，3：1取勝高陽。

決定性的第三輪，趙心童的對手為實力球手基斯，後者此前兩戰以兩個3：0取得完勝。比賽中，儘管趙心童首局便擊出139分的漂亮單杆，但基斯以沉穩發揮頂住了壓力，這場較量最終以平局收場。如此一來，三輪戰罷，趙心童和基斯皆以兩勝一平積7分，最終英格蘭球手憑藉一個淨勝局的優勢力壓趙心童晉級。趙心童遺憾無緣32強。高陽當日一平兩負小組第三完賽。

趙心童首戰3：0完勝西蒙布萊克威爾。（影片截圖：X@WeAreWST）

另一位中國球手鞏晨智同日在第32小組以一平兩負積分墊底出局。英格蘭球手Zak Surety第兩勝一平積7分在該組拔得頭籌，取得一個32強席位。

至此，本屆賽事第一階段較量已全部結束，中國軍團共10人成功晉級。

當地時間7月10日，本屆桌球冠軍聯賽將在李斯特展開第二階段較量，中國球手雷佩凡、劉宏宇和龐俊旭將登場。

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