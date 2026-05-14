桌球女子世錦賽｜9歲港隊小將初戰大舞台　視中國世一為偶像

高85厘米的英式桌球檯，身高約1.4米的小妮子，打波難免吃力，這一幕在東莞常平舉行的世界女子桌球錦標賽出現，她是來自香港的桌球小將陳芸曦。

由「四眼Cue后」吳安儀帶領的香港隊，一共派出17人的龐大陣容出擊，年僅9歲的陳芸曦是其中一員，是今年賽事最年輕的球手。初戰大舞台的小妮子，至今兩場小組賽告負，已經「開齋」獲得首個局分。



世界女子桌球錦標賽在鄰近東莞上演，今年賽事不乏港將參加，除了「四眼Cue后」吳安儀外，年僅9歲的陳芸曦是另一焦點，這名小四生是今年女子世錦賽的最年輕球手。被列入E組的陳芸曦，雖然至今兩場全數吞敗，首場面對中國球手卜天一，第二局曾以60：43擊敗對手，在世錦賽取得首個局分，最後以1：3落敗，周三（14日）則以0：3不敵泰國球手。

陳芸曦（前左）與一眾香港隊球員合照。（Instagram截圖）

陳芸曦初戰女子世錦賽。（Women's Snooker圖片）

年紀輕輕的陳芸曦，已經是香港體育學院的潛質運動員，今次初次挑戰大舞台，與一眾「大姐姐」交手的場面有趣，女子桌球官方社交網站特意介紹這名小妮子，吳安儀同樣轉發該貼文。

陳芸曦接觸桌球一年多，每星期練習4至5天，她在今次賽事的表現並不失禮，表現淡定，希望未來兩仗發揮更穩定，減少失誤，力爭打入淘汰賽階段，而參與世錦賽這種大賽，使她累積更多經驗，繼續進步。「我喜歡白雨露的出杆動作。」陳芸曦以中國世界第一球手白雨露為偶像，也是喜愛桌球的原因。

陳芸曦。（Women's Snooker圖片）

陳芸曦在場上表現淡定。（Women's Snooker圖片）

曾經女子世錦賽三次封后的吳安儀，小組賽被列入J組，至今未受太大威脅，今日（14日）直落三局輕取蒙古選手，三戰全勝兼不失一局排榜首。