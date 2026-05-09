桌球WST獎項｜趙心童獲最佳球員入名人堂　中國球員橫掃半數大獎

世界桌球巡迴賽2025-2026賽季年終獎項周五（8日）公布，中國球員趙心童首次當選年度最佳球員並入選名人堂，吳宜澤收穫球迷票選最佳球員，中國選手佔據了年度獎項評選的半壁江山。



去年的世錦賽冠軍趙心童，成為首位單賽季包攬球員系列賽冠軍的球員，拿下世界大獎賽、球員錦標賽、巡迴錦標賽三座獎盃。此外，他還奪得利雅得狂歡季錦標賽冠軍，並在賽季末的世界排名中攀升至第三位。

趙心童奪得巡迴錦標賽冠軍。（Getty Images）

趙心童本賽季的比賽精華：

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繼卓林普（Judd Trump）和奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）之後，他成為史上第三位單賽季獎金突破100萬英鎊（約為1100萬港元）的球員；同時以82度單棒破百領跑賽季「破百榜」。

趙心童還斬獲媒體評選的最佳球員獎項，該獎項由整個賽季報道桌球賽事的媒體記者投票選出。

吳宜澤成為球迷票選最佳球員。本賽季他表現驚豔，先後奪得國際錦標賽與世錦賽冠軍。在克魯斯堡劇院舉行的世錦賽決賽中，他以18：17絕殺梅菲（Shaun Murphy），圓滿結束整個賽季。

在桌球世錦賽決賽中，吳宜澤（右）以18：17絕殺梅菲（左）。（Getty Images）

奧蘇利雲獲評年度最佳表現獎。他在沙特阿拉伯桌球大師賽半決賽中擊敗韋基連（Chris Wakelin），成為首位在單階段比賽中轟出兩棒147度的球員，此外他還完成了另外兩棒精彩清枱。

利蘇斯基（Jack Lisowski）在北愛爾蘭公開賽決賽中9：8絕殺卓林普，斬獲個人首個排名賽冠軍，並憑藉這場經典對決拿下年度神奇時刻獎。

23歲的中國選手常冰玉獲評年度突破選手獎。（Getty Images）

23歲的常冰玉獲評年度突破選手獎。他在蘇格蘭公開賽中首次闖入排名賽決賽，在「三大賽」中打出兩棒147度滿分，世界排名躋身前50。

15歲的波蘭小將Michał Szubarczyk憑藉新秀賽季的亮眼表現當選年度最佳新人，世界排名躋身前100。

此外，2025年世錦賽冠軍趙心童與12個排名賽冠軍得主、前世界第一麥克艾倫（Mark Allen）雙雙入選本屆名人堂。該榮譽用以表彰桌球史上傳奇球員，及為這項運動作出卓越貢獻的人士。

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